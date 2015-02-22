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Генк - Андерлехт

22.02.2015, Воскресенье, 20:00 мск Генк, стадион Кристал Арена Бельгия. Про-Лига, 27 тур Генк - Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
10 тур
5 октября, воскресенье 20:00 Андерлехт 0:0 Генк
Бельгия. Плей-офф (2013/2014), группа A
8 тур
11 мая, воскресенье 20:00 Андерлехт 4:0 Генк
5 тур
21 апреля, понедельник 20:00 Генк 1:0 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
28 тур
2 марта, воскресенье 21:00 Андерлехт 2:0 Генк
15 тур
10 ноября, воскресенье 21:00 Генк 0:1 Андерлехт
Суперкубок Бельгии 2013

21 июля, воскресенье 18:00 Андерлехт 1:0 Генк
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), группа A
8 тур
12 мая, воскресенье 20:00 Генк 1:2 Андерлехт
1 тур
1 апреля, понедельник 20:00 Андерлехт 1:2 Генк
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
21 тур
23 декабря, воскресенье 21:00 Генк 2:4 Андерлехт
6 тур
2 сентября, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:2 Генк
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 6 тур
27 апреля, пятница 22:30 Генк 0:4 Андерлехт
Плей-офф, 4 тур
14 апреля, суббота 22:00 Андерлехт 1:3 Генк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
24 тур
5 февраля, воскресенье 17:30 Андерлехт 4:2 Генк
9 тур
2 октября, воскресенье 22:30 Генк 0:1 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 3 тур
15 апреля, пятница 22:30 Андерлехт 2:0 Генк
28 тур
4 марта, пятница 22:30 Андерлехт 1:1 Генк
13 тур
31 октября, воскресенье 20:00 Генк 1:2 Андерлехт
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
29 тур
14 марта, воскресенье 22:00 Андерлехт 2:0 Генк
14 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Генк 0:2 Андерлехт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 30 17 10 3 69:28 +41 61
2. Гент 30 16 9 5 52:29 +23 57
3. Андерлехт 30 16 9 5 51:30 +21 57
4. Стандард 30 16 5 9 49:39 +10 53
5. Кортрейк 30 16 3 11 54:35 +19 51
6. Шарлеруа 30 14 7 9 44:31 +13 49
7. Генк 30 13 10 7 38:28 +10 49
8. Локерен 30 10 12 8 38:32 +6 42
9. Мехелен 30 10 11 9 37:39 -2 41
10. Остенде 30 11 5 14 40:52 -12 38
11. Вестерло 30 8 9 13 42:63 -21 33
12. Зюлте-Варегем 30 8 7 15 41:54 -13 31
13. Мускрон 30 7 5 18 32:51 -19 26
14. Ваасланд-Беверен 30 7 5 18 30:49 -19 26
15. Серкль Брюгге 30 6 6 18 21:45 -24 24
16. Льерс 30 5 7 18 30:63 -33 22
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