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Льерс - Серкль Брюгге

14.02.2015, Суббота, 22:00 мск Лир, стадион Херман Вандерпортенстадион Бельгия. Про-Лига, 26 тур Льерс - Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
11 тур
18 октября, суббота 22:00 Серкль Брюгге 1:2 Льерс
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
16 тур
23 ноября, суббота 23:00 Серкль Брюгге 2:4 Льерс
3 тур
10 августа, суббота 22:00 Льерс 1:1 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
20 тур
15 декабря, суббота 23:00 Льерс 1:1 Серкль Брюгге
5 тур
25 августа, суббота 22:00 Серкль Брюгге 0:3 Льерс
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа C
Плей-офф, 4 тур
21 апреля, суббота 22:00 Льерс 2:2 Серкль Брюгге
Плей-офф, 3 тур
13 апреля, пятница 22:30 Серкль Брюгге 0:0 Льерс
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
22 тур
25 января, среда 23:30 Льерс 2:2 Серкль Брюгге
7 тур
17 сентября, суббота 22:00 Серкль Брюгге 0:0 Льерс
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф II A, 5 тур
30 апреля, суббота 22:00 Льерс 3:0 Серкль Брюгге
Плей-офф II A, 1 тур
2 апреля, суббота 22:00 Серкль Брюгге 0:0 Льерс
23 тур
22 января, суббота 22:00 Серкль Брюгге 3:0 Льерс
10 тур
2 октября, суббота 22:00 Льерс 0:1 Серкль Брюгге
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 30 17 10 3 69:28 +41 61
2. Гент 30 16 9 5 52:29 +23 57
3. Андерлехт 30 16 9 5 51:30 +21 57
4. Стандард 30 16 5 9 49:39 +10 53
5. Кортрейк 30 16 3 11 54:35 +19 51
6. Шарлеруа 30 14 7 9 44:31 +13 49
7. Генк 30 13 10 7 38:28 +10 49
8. Локерен 30 10 12 8 38:32 +6 42
9. Мехелен 30 10 11 9 37:39 -2 41
10. Остенде 30 11 5 14 40:52 -12 38
11. Вестерло 30 8 9 13 42:63 -21 33
12. Зюлте-Варегем 30 8 7 15 41:54 -13 31
13. Мускрон 30 7 5 18 32:51 -19 26
14. Ваасланд-Беверен 30 7 5 18 30:49 -19 26
15. Серкль Брюгге 30 6 6 18 21:45 -24 24
16. Льерс 30 5 7 18 30:63 -33 22
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