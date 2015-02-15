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Андерлехт - Мехелен

15.02.2015, Воскресенье, 16:30 мск Брюссель, стадион Констант Ванден Сток Бельгия. Про-Лига, 26 тур Андерлехт - Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
11 тур
18 октября, суббота 20:00 Мехелен 1:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
22 тур
19 января, воскресенье 17:30 Мехелен 2:1 Андерлехт
7 тур
14 сентября, суббота 20:00 Андерлехт 5:0 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
29 тур
9 марта, суббота 23:00 Андерлехт 1:0 Мехелен
14 тур
3 ноября, суббота 21:00 Мехелен 1:4 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
17 тур
9 декабря, пятница 23:30 Мехелен 2:1 Андерлехт
2 тур
5 августа, пятница 22:30 Андерлехт 3:1 Мехелен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
24 тур
30 января, воскресенье 20:00 Мехелен 0:0 Андерлехт
9 тур
26 сентября, воскресенье 20:00 Андерлехт 5:0 Мехелен
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
27 тур
21 февраля, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:0 Мехелен
12 тур
25 октября, воскресенье 22:30 Мехелен 0:2 Андерлехт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 30 17 10 3 69:28 +41 61
2. Гент 30 16 9 5 52:29 +23 57
3. Андерлехт 30 16 9 5 51:30 +21 57
4. Стандард 30 16 5 9 49:39 +10 53
5. Кортрейк 30 16 3 11 54:35 +19 51
6. Шарлеруа 30 14 7 9 44:31 +13 49
7. Генк 30 13 10 7 38:28 +10 49
8. Локерен 30 10 12 8 38:32 +6 42
9. Мехелен 30 10 11 9 37:39 -2 41
10. Остенде 30 11 5 14 40:52 -12 38
11. Вестерло 30 8 9 13 42:63 -21 33
12. Зюлте-Варегем 30 8 7 15 41:54 -13 31
13. Мускрон 30 7 5 18 32:51 -19 26
14. Ваасланд-Беверен 30 7 5 18 30:49 -19 26
15. Серкль Брюгге 30 6 6 18 21:45 -24 24
16. Льерс 30 5 7 18 30:63 -33 22
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