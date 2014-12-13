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Генк - Кортрейк

13.12.2014, Суббота, 20:00 мск Генк, стадион Кристал Арена Бельгия. Про-Лига, 19 тур Генк - Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
4 тур
16 августа, суббота 20:00 Кортрейк 1:1 Генк
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
30 тур
16 марта, воскресенье 21:00 Кортрейк 2:2 Генк
13 тур
30 октября, среда 23:30 Генк 1:0 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
27 тур
17 февраля, воскресенье 21:00 Генк 2:0 Кортрейк
12 тур
28 октября, воскресенье 17:30 Кортрейк 1:1 Генк
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 7 тур
2 мая, среда 22:30 Кортрейк 3:4 Генк
Плей-офф, 3 тур
11 апреля, среда 22:30 Генк 2:0 Кортрейк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
28 тур
3 марта, суббота 23:00 Кортрейк 3:2 Генк
13 тур
5 ноября, суббота 23:00 Генк 2:2 Кортрейк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
23 тур
22 января, суббота 22:00 Генк 3:2 Кортрейк
12 тур
22 октября, пятница 22:30 Кортрейк 1:0 Генк
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
30 тур
21 марта, воскресенье 22:00 Генк 1:1 Кортрейк
15 тур
22 ноября, воскресенье 22:30 Кортрейк 2:1 Генк
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 30 17 10 3 69:28 +41 61
2. Гент 30 16 9 5 52:29 +23 57
3. Андерлехт 30 16 9 5 51:30 +21 57
4. Стандард 30 16 5 9 49:39 +10 53
5. Кортрейк 30 16 3 11 54:35 +19 51
6. Шарлеруа 30 14 7 9 44:31 +13 49
7. Генк 30 13 10 7 38:28 +10 49
8. Локерен 30 10 12 8 38:32 +6 42
9. Мехелен 30 10 11 9 37:39 -2 41
10. Остенде 30 11 5 14 40:52 -12 38
11. Вестерло 30 8 9 13 42:63 -21 33
12. Зюлте-Варегем 30 8 7 15 41:54 -13 31
13. Мускрон 30 7 5 18 32:51 -19 26
14. Ваасланд-Беверен 30 7 5 18 30:49 -19 26
15. Серкль Брюгге 30 6 6 18 21:45 -24 24
16. Льерс 30 5 7 18 30:63 -33 22
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