Введите ваш ник на сайте

Штурм - Зальцбург

20.05.2015, Среда, 21:30 мск Грац, стадион ЮПиСи Арена Австрия. Бундеслига, 34 тур Штурм - Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
25 тур
15 марта, воскресенье 18:30 Зальцбург 2:1 Штурм
16 тур
23 ноября, воскресенье 18:30 Штурм 1:2 Зальцбург
7 тур
30 августа, суббота 18:30 Зальцбург 2:3 Штурм
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
32 тур
12 апреля, суббота 18:30 Зальцбург 1:2 Штурм
23 тур
15 февраля, суббота 19:30 Штурм 1:4 Зальцбург
14 тур
2 ноября, суббота 22:00 Зальцбург 1:0 Штурм
5 тур
17 августа, суббота 18:30 Штурм 1:1 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
28 тур
7 апреля, воскресенье 18:00 Зальцбург 3:0 Штурм
19 тур
8 декабря, суббота 21:30 Штурм 1:1 Зальцбург
10 тур
30 сентября, воскресенье 18:00 Зальцбург 3:2 Штурм
1 тур
21 июля, суббота 18:00 Штурм 0:2 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
30 тур
14 апреля, суббота 20:30 Штурм 2:2 Зальцбург
21 тур
19 февраля, воскресенье 19:00 Зальцбург 0:0 Штурм
12 тур
23 октября, воскресенье 20:30 Штурм 2:1 Зальцбург
5 тур
21 августа, воскресенье 20:30 Зальцбург 1:1 Штурм
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
29 тур
16 апреля, суббота 20:30 Штурм 0:3 Зальцбург
19 тур
12 декабря, воскресенье 18:00 Зальцбург 2:1 Штурм
5 тур
24 ноября, среда 20:30 Зальцбург 2:0 Штурм
15 тур
14 ноября, воскресенье 18:00 Штурм 0:0 Зальцбург
Чемпионат Австрии (2009/2010)
36 тур
13 мая, четверг 18:00 Штурм 0:2 Зальцбург
26 тур
24 марта, среда 21:30 Зальцбург 3:0 Штурм
18 тур
6 декабря, воскресенье 17:30 Штурм 0:0 Зальцбург
8 тур
23 сентября, среда 21:30 Зальцбург 4:2 Штурм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 22 7 7 99:42 +57 73
2. Рапид В 36 19 10 7 68:38 +30 67
3. Альтах 36 17 8 11 50:49 +1 59
4. Штурм 36 16 10 10 57:41 +16 58
5. Вольфсберг 36 16 4 16 44:50 -6 52
6. Рид 36 12 8 16 49:51 -2 44
7. Аустрия В 36 10 13 13 45:51 -6 43
8. Грёдиг 36 10 7 19 46:65 -19 37
9. Адмира 36 7 13 16 32:61 -29 34
10. Винер-Нойштадт 36 7 8 21 37:79 -42 29
...
  • Читайте нас: 