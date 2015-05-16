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Альтах - Зальцбург

16.05.2015, Суббота, 17:00 мск Альтах, стадион Кэшпоинт Арена Австрия. Бундеслига, 33 тур Альтах - Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
24 тур
7 марта, суббота 20:30 Зальцбург 0:1 Альтах
15 тур
9 ноября, воскресенье 19:00 Альтах 4:1 Зальцбург
6 тур
23 августа, суббота 21:00 Зальцбург 5:0 Альтах
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 22 7 7 99:42 +57 73
2. Рапид В 36 19 10 7 68:38 +30 67
3. Альтах 36 17 8 11 50:49 +1 59
4. Штурм 36 16 10 10 57:41 +16 58
5. Вольфсберг 36 16 4 16 44:50 -6 52
6. Рид 36 12 8 16 49:51 -2 44
7. Аустрия В 36 10 13 13 45:51 -6 43
8. Грёдиг 36 10 7 19 46:65 -19 37
9. Адмира 36 7 13 16 32:61 -29 34
10. Винер-Нойштадт 36 7 8 21 37:79 -42 29
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