Альтах - Аустрия

|21 тур
|21 февраля, суббота
|18:00
|Аустрия
|5:2
|Альтах
|12 тур
|18 октября, суббота
|20:30
|Альтах
|1:1
|Аустрия
|3 тур
|2 августа, суббота
|21:00
|Аустрия
|0:0
|Альтах
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|36
|22
|7
|7
|99:42
|+57
|73
|2.
|Рапид В
|36
|19
|10
|7
|68:38
|+30
|67
|3.
|Альтах
|36
|17
|8
|11
|50:49
|+1
|59
|4.
|Штурм
|36
|16
|10
|10
|57:41
|+16
|58
|5.
|Вольфсберг
|36
|16
|4
|16
|44:50
|-6
|52
|6.
|Рид
|36
|12
|8
|16
|49:51
|-2
|44
|7.
|Аустрия В
|36
|10
|13
|13
|45:51
|-6
|43
|8.
|Грёдиг
|36
|10
|7
|19
|46:65
|-19
|37
|9.
|Адмира
|36
|7
|13
|16
|32:61
|-29
|34
|10.
|Винер-Нойштадт
|36
|7
|8
|21
|37:79
|-42
|29