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Адмира - Альтах

18.04.2015, Суббота, 19:30 мск Мариа-Энцерсдорф, стадион Тренквальдер Арена Австрия. Бундеслига, 29 тур Адмира - Альтах
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
20 тур
14 февраля, суббота 20:30 Альтах 2:0 Адмира
11 тур
4 октября, суббота 20:30 Адмира 0:2 Альтах
2 тур
13 августа, среда 21:30 Альтах 0:2 Адмира
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 22 7 7 99:42 +57 73
2. Рапид В 36 19 10 7 68:38 +30 67
3. Альтах 36 17 8 11 50:49 +1 59
4. Штурм 36 16 10 10 57:41 +16 58
5. Вольфсберг 36 16 4 16 44:50 -6 52
6. Рид 36 12 8 16 49:51 -2 44
7. Аустрия В 36 10 13 13 45:51 -6 43
8. Грёдиг 36 10 7 19 46:65 -19 37
9. Адмира 36 7 13 16 32:61 -29 34
10. Винер-Нойштадт 36 7 8 21 37:79 -42 29
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