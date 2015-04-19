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Аустрия - Вольфсберг

19.04.2015, Воскресенье, 17:30 мск Вена, стадион Генерали Арена Австрия. Бундеслига, 29 тур Аустрия - Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
20 тур
15 февраля, воскресенье 17:30 Вольфсберг 1:0 Аустрия
11 тур
4 октября, суббота 18:00 Аустрия 0:2 Вольфсберг
2 тур
26 июля, суббота 18:30 Вольфсберг 4:0 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
33 тур
19 апреля, суббота 18:30 Аустрия 3:1 Вольфсберг
24 тур
22 февраля, суббота 22:00 Вольфсберг 0:0 Аустрия
15 тур
9 ноября, суббота 22:00 Аустрия 1:0 Вольфсберг
6 тур
24 августа, суббота 21:00 Вольфсберг 1:4 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
28 тур
6 апреля, суббота 20:30 Аустрия 0:4 Вольфсберг
19 тур
8 декабря, суббота 21:30 Вольфсберг 3:6 Аустрия
10 тур
29 сентября, суббота 18:00 Аустрия 1:1 Вольфсберг
1 тур
25 июля, среда 22:45 Вольфсберг 0:1 Аустрия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 22 7 7 99:42 +57 73
2. Рапид В 36 19 10 7 68:38 +30 67
3. Альтах 36 17 8 11 50:49 +1 59
4. Штурм 36 16 10 10 57:41 +16 58
5. Вольфсберг 36 16 4 16 44:50 -6 52
6. Рид 36 12 8 16 49:51 -2 44
7. Аустрия В 36 10 13 13 45:51 -6 43
8. Грёдиг 36 10 7 19 46:65 -19 37
9. Адмира 36 7 13 16 32:61 -29 34
10. Винер-Нойштадт 36 7 8 21 37:79 -42 29
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