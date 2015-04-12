Введите ваш ник на сайте

Рапид - Зальцбург

12.04.2015, Воскресенье, 18:45 мск Вена, стадион Герхард Ханаппи Австрия. Бундеслига, 28 тур Рапид - Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
19 тур
14 декабря, воскресенье 18:30 Зальцбург 1:2 Рапид
10 тур
28 сентября, воскресенье 18:30 Рапид 1:2 Зальцбург
1 тур
19 июля, суббота 18:30 Зальцбург 6:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
34 тур
26 апреля, суббота 21:00 Рапид 2:1 Зальцбург
25 тур
2 марта, воскресенье 19:30 Зальцбург 6:3 Рапид
16 тур
24 ноября, воскресенье 19:30 Рапид 2:1 Зальцбург
7 тур
1 сентября, воскресенье 18:30 Зальцбург 1:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
31 тур
27 апреля, суббота 20:30 Рапид 1:3 Зальцбург
22 тур
24 февраля, воскресенье 19:00 Зальцбург 3:3 Рапид
13 тур
28 октября, воскресенье 19:00 Рапид 2:0 Зальцбург
4 тур
12 августа, воскресенье 18:00 Зальцбург 0:2 Рапид
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
33 тур
6 мая, воскресенье 18:00 Рапид 0:1 Зальцбург
24 тур
10 марта, суббота 21:30 Зальцбург 3:1 Рапид
15 тур
20 ноября, воскресенье 19:00 Рапид 4:2 Зальцбург
6 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Зальцбург 0:0 Рапид
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
31 тур
1 мая, воскресенье 18:00 Рапид 1:2 Зальцбург
21 тур
20 февраля, воскресенье 18:00 Зальцбург 1:1 Рапид
13 тур
31 октября, воскресенье 18:00 Зальцбург 1:1 Рапид
3 тур
1 августа, воскресенье 18:00 Рапид 2:1 Зальцбург
Чемпионат Австрии (2009/2010)
32 тур
23 апреля, пятница 22:30 Зальцбург 1:1 Рапид
22 тур
28 февраля, воскресенье 17:30 Рапид 0:1 Зальцбург
17 тур
29 ноября, воскресенье 17:30 Зальцбург 0:0 Рапид
7 тур
13 сентября, воскресенье 18:00 Рапид 2:2 Зальцбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 22 7 7 99:42 +57 73
2. Рапид В 36 19 10 7 68:38 +30 67
3. Альтах 36 17 8 11 50:49 +1 59
4. Штурм 36 16 10 10 57:41 +16 58
5. Вольфсберг 36 16 4 16 44:50 -6 52
6. Рид 36 12 8 16 49:51 -2 44
7. Аустрия В 36 10 13 13 45:51 -6 43
8. Грёдиг 36 10 7 19 46:65 -19 37
9. Адмира 36 7 13 16 32:61 -29 34
10. Винер-Нойштадт 36 7 8 21 37:79 -42 29
...
  • Читайте нас: 