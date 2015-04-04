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Зальцбург - Аустрия

04.04.2015, Суббота, 17:00 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Австрия. Бундеслига, 27 тур Зальцбург - Аустрия
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
18 тур
6 декабря, суббота 18:00 Аустрия 2:4 Зальцбург
9 тур
21 сентября, воскресенье 18:30 Зальцбург 2:3 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
29 тур
26 марта, среда 23:30 Аустрия 3:0 Зальцбург
20 тур
15 декабря, воскресенье 19:30 Зальцбург 4:0 Аустрия
11 тур
6 октября, воскресенье 18:30 Аустрия 1:2 Зальцбург
2 тур
27 июля, суббота 21:00 Зальцбург 5:1 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
36 тур
26 мая, воскресенье 18:00 Зальцбург 3:0 Аустрия
27 тур
31 марта, воскресенье 18:00 Аустрия 1:1 Зальцбург
18 тур
2 декабря, воскресенье 19:00 Зальцбург 0:0 Аустрия
9 тур
22 сентября, суббота 20:30 Аустрия 0:1 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
28 тур
1 апреля, воскресенье 18:00 Аустрия 1:1 Зальцбург
19 тур
18 декабря, воскресенье 19:00 Зальцбург 3:0 Аустрия
10 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Аустрия 3:2 Зальцбург
1 тур
17 июля, воскресенье 18:00 Зальцбург 2:0 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
36 тур
25 мая, среда 22:30 Аустрия 2:4 Зальцбург
26 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Зальцбург 1:1 Аустрия
18 тур
4 декабря, суббота 20:30 Зальцбург 1:1 Аустрия
8 тур
22 сентября, среда 22:30 Аустрия 0:0 Зальцбург
Чемпионат Австрии (2009/2010)
35 тур
9 мая, воскресенье 18:00 Зальцбург 0:1 Аустрия
25 тур
21 марта, воскресенье 17:30 Аустрия 1:1 Зальцбург
11 тур
17 октября, суббота 20:00 Аустрия 1:0 Зальцбург
1 тур
19 июля, воскресенье 19:00 Зальцбург 2:1 Аустрия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 22 7 7 99:42 +57 73
2. Рапид В 36 19 10 7 68:38 +30 67
3. Альтах 36 17 8 11 50:49 +1 59
4. Штурм 36 16 10 10 57:41 +16 58
5. Вольфсберг 36 16 4 16 44:50 -6 52
6. Рид 36 12 8 16 49:51 -2 44
7. Аустрия В 36 10 13 13 45:51 -6 43
8. Грёдиг 36 10 7 19 46:65 -19 37
9. Адмира 36 7 13 16 32:61 -29 34
10. Винер-Нойштадт 36 7 8 21 37:79 -42 29
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