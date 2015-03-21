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Вольфсберг - Зальцбург

21.03.2015, Суббота, 20:30 мск Вольфсберг, стадион Лаванттал-Арена Австрия. Бундеслига, 26 тур Вольфсберг - Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
17 тур
30 ноября, воскресенье 18:30 Зальцбург 2:2 Вольфсберг
8 тур
14 сентября, воскресенье 18:30 Вольфсберг 1:0 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
36 тур
11 мая, воскресенье 18:30 Вольфсберг 2:0 Зальцбург
27 тур
16 марта, воскресенье 19:30 Зальцбург 5:0 Вольфсберг
18 тур
4 декабря, среда 23:30 Вольфсберг 1:2 Зальцбург
9 тур
22 сентября, воскресенье 21:00 Зальцбург 2:2 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
30 тур
20 апреля, суббота 20:30 Зальцбург 6:2 Вольфсберг
21 тур
6 марта, среда 21:30 Вольфсберг 1:1 Зальцбург
12 тур
20 октября, суббота 18:00 Зальцбург 4:1 Вольфсберг
3 тур
4 августа, суббота 20:30 Вольфсберг 0:2 Зальцбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 22 7 7 99:42 +57 73
2. Рапид В 36 19 10 7 68:38 +30 67
3. Альтах 36 17 8 11 50:49 +1 59
4. Штурм 36 16 10 10 57:41 +16 58
5. Вольфсберг 36 16 4 16 44:50 -6 52
6. Рид 36 12 8 16 49:51 -2 44
7. Аустрия В 36 10 13 13 45:51 -6 43
8. Грёдиг 36 10 7 19 46:65 -19 37
9. Адмира 36 7 13 16 32:61 -29 34
10. Винер-Нойштадт 36 7 8 21 37:79 -42 29
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