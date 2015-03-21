Аустрия - Рид

|17 тур
|29 ноября, суббота
|18:00
|Рид
|1:1
|Аустрия
|8 тур
|13 сентября, суббота
|20:30
|Аустрия
|3:1
|Рид
|30 тур
|30 марта, воскресенье
|18:30
|Рид
|2:2
|Аустрия
|21 тур
|18 декабря, среда
|23:30
|Аустрия
|1:1
|Рид
|12 тур
|19 октября, суббота
|21:00
|Рид
|1:1
|Аустрия
|3 тур
|3 августа, суббота
|21:00
|Аустрия
|3:3
|Рид
|32 тур
|4 мая, суббота
|18:00
|Аустрия
|3:1
|Рид
|23 тур
|27 февраля, среда
|23:30
|Рид
|1:3
|Аустрия
|14 тур
|4 ноября, воскресенье
|19:00
|Аустрия
|6:1
|Рид
|5 тур
|19 августа, воскресенье
|18:00
|Рид
|0:1
|Аустрия
|29 тур
|7 апреля, суббота
|20:30
|Рид
|0:1
|Аустрия
|20 тур
|11 февраля, суббота
|19:00
|Аустрия
|2:0
|Рид
|11 тур
|15 октября, суббота
|20:30
|Рид
|2:1
|Аустрия
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|20:30
|Аустрия
|2:1
|Рид
|30 тур
|24 апреля, воскресенье
|18:00
|Рид
|1:1
|Аустрия
|20 тур
|12 февраля, суббота
|18:00
|Аустрия
|1:0
|Рид
|14 тур
|6 ноября, суббота
|20:30
|Рид
|2:1
|Аустрия
|4 тур
|8 августа, воскресенье
|20:30
|Аустрия
|0:1
|Рид
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|36
|22
|7
|7
|99:42
|+57
|73
|2.
|Рапид В
|36
|19
|10
|7
|68:38
|+30
|67
|3.
|Альтах
|36
|17
|8
|11
|50:49
|+1
|59
|4.
|Штурм
|36
|16
|10
|10
|57:41
|+16
|58
|5.
|Вольфсберг
|36
|16
|4
|16
|44:50
|-6
|52
|6.
|Рид
|36
|12
|8
|16
|49:51
|-2
|44
|7.
|Аустрия В
|36
|10
|13
|13
|45:51
|-6
|43
|8.
|Грёдиг
|36
|10
|7
|19
|46:65
|-19
|37
|9.
|Адмира
|36
|7
|13
|16
|32:61
|-29
|34
|10.
|Винер-Нойштадт
|36
|7
|8
|21
|37:79
|-42
|29