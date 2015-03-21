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Аустрия - Рид

21.03.2015, Суббота, 18:00 мск Вена, стадион Генерали Арена Австрия. Бундеслига, 26 тур Аустрия - Рид
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
17 тур
29 ноября, суббота 18:00 Рид 1:1 Аустрия
8 тур
13 сентября, суббота 20:30 Аустрия 3:1 Рид
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
30 тур
30 марта, воскресенье 18:30 Рид 2:2 Аустрия
21 тур
18 декабря, среда 23:30 Аустрия 1:1 Рид
12 тур
19 октября, суббота 21:00 Рид 1:1 Аустрия
3 тур
3 августа, суббота 21:00 Аустрия 3:3 Рид
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
32 тур
4 мая, суббота 18:00 Аустрия 3:1 Рид
23 тур
27 февраля, среда 23:30 Рид 1:3 Аустрия
14 тур
4 ноября, воскресенье 19:00 Аустрия 6:1 Рид
5 тур
19 августа, воскресенье 18:00 Рид 0:1 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
29 тур
7 апреля, суббота 20:30 Рид 0:1 Аустрия
20 тур
11 февраля, суббота 19:00 Аустрия 2:0 Рид
11 тур
15 октября, суббота 20:30 Рид 2:1 Аустрия
2 тур
24 июля, воскресенье 20:30 Аустрия 2:1 Рид
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
30 тур
24 апреля, воскресенье 18:00 Рид 1:1 Аустрия
20 тур
12 февраля, суббота 18:00 Аустрия 1:0 Рид
14 тур
6 ноября, суббота 20:30 Рид 2:1 Аустрия
4 тур
8 августа, воскресенье 20:30 Аустрия 0:1 Рид
Чемпионат Австрии (2009/2010)
36 тур
13 мая, четверг 18:00 Аустрия 2:0 Рид
26 тур
24 марта, среда 21:30 Рид 0:1 Аустрия
18 тур
6 декабря, воскресенье 20:00 Рид 0:2 Аустрия
8 тур
23 сентября, среда 21:30 Аустрия 1:1 Рид
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 22 7 7 99:42 +57 73
2. Рапид В 36 19 10 7 68:38 +30 67
3. Альтах 36 17 8 11 50:49 +1 59
4. Штурм 36 16 10 10 57:41 +16 58
5. Вольфсберг 36 16 4 16 44:50 -6 52
6. Рид 36 12 8 16 49:51 -2 44
7. Аустрия В 36 10 13 13 45:51 -6 43
8. Грёдиг 36 10 7 19 46:65 -19 37
9. Адмира 36 7 13 16 32:61 -29 34
10. Винер-Нойштадт 36 7 8 21 37:79 -42 29
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