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Рапид - Грёдиг

14.03.2015, Суббота, 20:30 мск Вена, стадион Герхард Ханаппи Австрия. Бундеслига, 25 тур Рапид - Грёдиг
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
16 тур
22 ноября, суббота 18:00 Грёдиг 3:1 Рапид
7 тур
31 августа, воскресенье 18:30 Рапид 2:0 Грёдиг
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
33 тур
20 апреля, воскресенье 18:30 Грёдиг 2:2 Рапид
24 тур
22 февраля, суббота 22:00 Рапид 0:0 Грёдиг
15 тур
10 ноября, воскресенье 19:30 Грёдиг 2:2 Рапид
6 тур
25 августа, воскресенье 18:30 Рапид 0:1 Грёдиг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 22 7 7 99:42 +57 73
2. Рапид В 36 19 10 7 68:38 +30 67
3. Альтах 36 17 8 11 50:49 +1 59
4. Штурм 36 16 10 10 57:41 +16 58
5. Вольфсберг 36 16 4 16 44:50 -6 52
6. Рид 36 12 8 16 49:51 -2 44
7. Аустрия В 36 10 13 13 45:51 -6 43
8. Грёдиг 36 10 7 19 46:65 -19 37
9. Адмира 36 7 13 16 32:61 -29 34
10. Винер-Нойштадт 36 7 8 21 37:79 -42 29
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