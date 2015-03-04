Введите ваш ник на сайте

Адмира - Зальцбург

04.03.2015, Среда, 21:00 мск Мариа-Энцерсдорф, стадион Тренквальдер Арена Австрия. Бундеслига, 23 тур Адмира - Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
14 тур
1 ноября, суббота 20:30 Зальцбург 2:0 Адмира
5 тур
16 августа, суббота 18:30 Адмира 0:3 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
33 тур
19 апреля, суббота 21:00 Адмира 2:3 Зальцбург
24 тур
23 февраля, воскресенье 19:30 Зальцбург 6:1 Адмира
15 тур
10 ноября, воскресенье 22:00 Адмира 3:1 Зальцбург
6 тур
25 августа, воскресенье 21:00 Зальцбург 1:0 Адмира
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
32 тур
4 мая, суббота 20:30 Зальцбург 2:1 Адмира
23 тур
13 марта, среда 21:30 Адмира 1:1 Зальцбург
14 тур
3 ноября, суббота 21:30 Зальцбург 5:0 Адмира
5 тур
18 августа, суббота 20:30 Адмира 4:4 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
36 тур
17 мая, четверг 18:00 Зальцбург 2:0 Адмира
27 тур
24 марта, суббота 21:30 Адмира 2:2 Зальцбург
18 тур
11 декабря, воскресенье 19:00 Зальцбург 2:1 Адмира
9 тур
25 сентября, воскресенье 18:15 Адмира 2:1 Зальцбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 22 7 7 99:42 +57 73
2. Рапид В 36 19 10 7 68:38 +30 67
3. Альтах 36 17 8 11 50:49 +1 59
4. Штурм 36 16 10 10 57:41 +16 58
5. Вольфсберг 36 16 4 16 44:50 -6 52
6. Рид 36 12 8 16 49:51 -2 44
7. Аустрия В 36 10 13 13 45:51 -6 43
8. Грёдиг 36 10 7 19 46:65 -19 37
9. Адмира 36 7 13 16 32:61 -29 34
10. Винер-Нойштадт 36 7 8 21 37:79 -42 29
...
  • Читайте нас: 