Введите ваш ник на сайте

Рапид - Штурм

28.02.2015, Суббота, 20:30 мск Вена, стадион Герхард Ханаппи Австрия. Бундеслига, 22 тур Рапид - Штурм
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
13 тур
25 октября, суббота 18:00 Штурм 1:3 Рапид
4 тур
9 августа, суббота 21:00 Рапид 1:1 Штурм
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
30 тур
29 марта, суббота 19:30 Рапид 2:0 Штурм
21 тур
18 декабря, среда 23:30 Штурм 2:0 Рапид
12 тур
20 октября, воскресенье 18:30 Рапид 2:2 Штурм
3 тур
4 августа, воскресенье 18:30 Штурм 2:4 Рапид
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
32 тур
5 мая, воскресенье 18:00 Штурм 1:3 Рапид
23 тур
27 февраля, среда 23:30 Рапид 1:1 Штурм
14 тур
3 ноября, суббота 21:30 Штурм 2:1 Рапид
5 тур
18 августа, суббота 20:30 Рапид 3:0 Штурм
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
31 тур
22 апреля, воскресенье 18:00 Рапид 1:1 Штурм
22 тур
25 февраля, суббота 21:30 Штурм 0:0 Рапид
13 тур
29 октября, суббота 18:00 Рапид 3:2 Штурм
4 тур
13 августа, суббота 18:00 Штурм 1:0 Рапид
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
28 тур
9 апреля, суббота 20:30 Рапид 0:2 Штурм
27 тур
2 апреля, суббота 20:30 Штурм 3:3 Рапид
14 тур
7 ноября, воскресенье 17:00 Рапид 3:1 Штурм
4 тур
8 августа, воскресенье 18:00 Штурм 0:2 Рапид
Чемпионат Австрии (2009/2010)
35 тур
9 мая, воскресенье 18:00 Рапид 4:1 Штурм
25 тур
20 марта, суббота 20:00 Штурм 1:1 Рапид
1 тур
25 ноября, среда 20:00 Рапид 2:1 Штурм
11 тур
18 октября, воскресенье 17:30 Штурм 1:0 Рапид
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 22 7 7 99:42 +57 73
2. Рапид В 36 19 10 7 68:38 +30 67
3. Альтах 36 17 8 11 50:49 +1 59
4. Штурм 36 16 10 10 57:41 +16 58
5. Вольфсберг 36 16 4 16 44:50 -6 52
6. Рид 36 12 8 16 49:51 -2 44
7. Аустрия В 36 10 13 13 45:51 -6 43
8. Грёдиг 36 10 7 19 46:65 -19 37
9. Адмира 36 7 13 16 32:61 -29 34
10. Винер-Нойштадт 36 7 8 21 37:79 -42 29
...
  • Читайте нас: 