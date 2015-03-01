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Зальцбург - Грёдиг

01.03.2015, Воскресенье, 18:30 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Австрия. Бундеслига, 22 тур Зальцбург - Грёдиг
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
13 тур
26 октября, воскресенье 18:30 Грёдиг 2:2 Зальцбург
4 тур
10 августа, воскресенье 18:30 Зальцбург 8:0 Грёдиг
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
31 тур
5 апреля, суббота 18:30 Грёдиг 1:3 Зальцбург
22 тур
8 февраля, суббота 19:30 Зальцбург 6:0 Грёдиг
13 тур
27 октября, воскресенье 22:00 Грёдиг 0:3 Зальцбург
4 тур
10 августа, суббота 21:00 Зальцбург 4:1 Грёдиг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 22 7 7 99:42 +57 73
2. Рапид В 36 19 10 7 68:38 +30 67
3. Альтах 36 17 8 11 50:49 +1 59
4. Штурм 36 16 10 10 57:41 +16 58
5. Вольфсберг 36 16 4 16 44:50 -6 52
6. Рид 36 12 8 16 49:51 -2 44
7. Аустрия В 36 10 13 13 45:51 -6 43
8. Грёдиг 36 10 7 19 46:65 -19 37
9. Адмира 36 7 13 16 32:61 -29 34
10. Винер-Нойштадт 36 7 8 21 37:79 -42 29
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