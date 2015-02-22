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Рид - Зальцбург

22.02.2015, Воскресенье, 16:00 мск Рид, стадион Кайне Сорген Арена Австрия. Бундеслига, 21 тур Рид - Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
12 тур
18 октября, суббота 18:00 Зальцбург 4:2 Рид
3 тур
2 августа, суббота 21:00 Рид 0:2 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
35 тур
4 мая, воскресенье 18:30 Зальцбург 4:0 Рид
26 тур
8 марта, суббота 22:00 Рид 1:3 Зальцбург
17 тур
1 декабря, воскресенье 19:30 Зальцбург 4:0 Рид
8 тур
15 сентября, воскресенье 18:30 Рид 0:5 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
35 тур
22 мая, среда 22:30 Рид 2:2 Зальцбург
26 тур
16 марта, суббота 21:30 Зальцбург 2:2 Рид
17 тур
24 ноября, суббота 21:30 Рид 3:1 Зальцбург
8 тур
15 сентября, суббота 20:30 Зальцбург 1:1 Рид
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
31 тур
21 апреля, суббота 20:30 Зальцбург 2:0 Рид
22 тур
26 февраля, воскресенье 19:30 Рид 0:1 Зальцбург
13 тур
29 октября, суббота 18:00 Зальцбург 1:1 Рид
4 тур
13 августа, суббота 20:30 Рид 1:3 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
35 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Зальцбург 2:2 Рид
25 тур
12 марта, суббота 20:30 Рид 2:2 Зальцбург
10 тур
2 октября, суббота 20:30 Рид 1:2 Зальцбург
9 тур
25 сентября, суббота 20:30 Зальцбург 1:0 Рид
Чемпионат Австрии (2009/2010)
30 тур
14 апреля, среда 22:30 Зальцбург 2:0 Рид
20 тур
13 февраля, суббота 20:00 Рид 1:2 Зальцбург
12 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Зальцбург 1:1 Рид
2 тур
25 июля, суббота 21:30 Рид 1:0 Зальцбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 22 7 7 99:42 +57 73
2. Рапид В 36 19 10 7 68:38 +30 67
3. Альтах 36 17 8 11 50:49 +1 59
4. Штурм 36 16 10 10 57:41 +16 58
5. Вольфсберг 36 16 4 16 44:50 -6 52
6. Рид 36 12 8 16 49:51 -2 44
7. Аустрия В 36 10 13 13 45:51 -6 43
8. Грёдиг 36 10 7 19 46:65 -19 37
9. Адмира 36 7 13 16 32:61 -29 34
10. Винер-Нойштадт 36 7 8 21 37:79 -42 29
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