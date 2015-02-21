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Штурм - Винер-Нойштадт

21.02.2015, Суббота, 20:30 мск Грац, стадион ЮПиСи Арена Австрия. Бундеслига, 21 тур Штурм - Винер-Нойштадт
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
12 тур
19 октября, воскресенье 18:30 Винер-Нойштадт 0:0 Штурм
3 тур
2 августа, суббота 21:00 Штурм 4:2 Винер-Нойштадт
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
35 тур
4 мая, воскресенье 18:30 Штурм 1:2 Винер-Нойштадт
26 тур
8 марта, суббота 22:00 Винер-Нойштадт 2:1 Штурм
17 тур
30 ноября, суббота 22:00 Штурм 2:3 Винер-Нойштадт
8 тур
14 сентября, суббота 21:00 Винер-Нойштадт 1:3 Штурм
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
36 тур
26 мая, воскресенье 18:00 Штурм 0:3 Винер-Нойштадт
27 тур
30 марта, суббота 21:30 Винер-Нойштадт 1:0 Штурм
18 тур
1 декабря, суббота 21:30 Штурм 3:1 Винер-Нойштадт
9 тур
22 сентября, суббота 20:30 Винер-Нойштадт 1:1 Штурм
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
33 тур
5 мая, суббота 18:00 Винер-Нойштадт 0:0 Штурм
24 тур
10 марта, суббота 19:00 Штурм 0:1 Винер-Нойштадт
15 тур
19 ноября, суббота 19:00 Винер-Нойштадт 3:1 Штурм
6 тур
27 августа, суббота 20:30 Штурм 5:0 Винер-Нойштадт
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
35 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Винер-Нойштадт 1:2 Штурм
25 тур
12 марта, суббота 20:30 Штурм 1:0 Винер-Нойштадт
16 тур
20 ноября, суббота 18:00 Винер-Нойштадт 0:3 Штурм
6 тур
29 августа, воскресенье 20:30 Штурм 4:2 Винер-Нойштадт
Чемпионат Австрии (2009/2010)
34 тур
5 мая, среда 22:30 Штурм 1:0 Винер-Нойштадт
24 тур
13 марта, суббота 20:00 Винер-Нойштадт 0:0 Штурм
12 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Винер-Нойштадт 0:0 Штурм
2 тур
26 июля, воскресенье 21:30 Штурм 3:0 Винер-Нойштадт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 22 7 7 99:42 +57 73
2. Рапид В 36 19 10 7 68:38 +30 67
3. Альтах 36 17 8 11 50:49 +1 59
4. Штурм 36 16 10 10 57:41 +16 58
5. Вольфсберг 36 16 4 16 44:50 -6 52
6. Рид 36 12 8 16 49:51 -2 44
7. Аустрия В 36 10 13 13 45:51 -6 43
8. Грёдиг 36 10 7 19 46:65 -19 37
9. Адмира 36 7 13 16 32:61 -29 34
10. Винер-Нойштадт 36 7 8 21 37:79 -42 29
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