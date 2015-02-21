Штурм - Винер-Нойштадт

|12 тур
|19 октября, воскресенье
|18:30
|Винер-Нойштадт
|0:0
|Штурм
|3 тур
|2 августа, суббота
|21:00
|Штурм
|4:2
|Винер-Нойштадт
|12 тур
|19 октября, воскресенье
|18:30
|Винер-Нойштадт
|0:0
|Штурм
|3 тур
|2 августа, суббота
|21:00
|Штурм
|4:2
|Винер-Нойштадт
|35 тур
|4 мая, воскресенье
|18:30
|Штурм
|1:2
|Винер-Нойштадт
|26 тур
|8 марта, суббота
|22:00
|Винер-Нойштадт
|2:1
|Штурм
|17 тур
|30 ноября, суббота
|22:00
|Штурм
|2:3
|Винер-Нойштадт
|8 тур
|14 сентября, суббота
|21:00
|Винер-Нойштадт
|1:3
|Штурм
|36 тур
|26 мая, воскресенье
|18:00
|Штурм
|0:3
|Винер-Нойштадт
|27 тур
|30 марта, суббота
|21:30
|Винер-Нойштадт
|1:0
|Штурм
|18 тур
|1 декабря, суббота
|21:30
|Штурм
|3:1
|Винер-Нойштадт
|9 тур
|22 сентября, суббота
|20:30
|Винер-Нойштадт
|1:1
|Штурм
|33 тур
|5 мая, суббота
|18:00
|Винер-Нойштадт
|0:0
|Штурм
|24 тур
|10 марта, суббота
|19:00
|Штурм
|0:1
|Винер-Нойштадт
|15 тур
|19 ноября, суббота
|19:00
|Винер-Нойштадт
|3:1
|Штурм
|6 тур
|27 августа, суббота
|20:30
|Штурм
|5:0
|Винер-Нойштадт
|35 тур
|22 мая, воскресенье
|18:00
|Винер-Нойштадт
|1:2
|Штурм
|25 тур
|12 марта, суббота
|20:30
|Штурм
|1:0
|Винер-Нойштадт
|16 тур
|20 ноября, суббота
|18:00
|Винер-Нойштадт
|0:3
|Штурм
|6 тур
|29 августа, воскресенье
|20:30
|Штурм
|4:2
|Винер-Нойштадт
|34 тур
|5 мая, среда
|22:30
|Штурм
|1:0
|Винер-Нойштадт
|24 тур
|13 марта, суббота
|20:00
|Винер-Нойштадт
|0:0
|Штурм
|12 тур
|25 октября, воскресенье
|20:00
|Винер-Нойштадт
|0:0
|Штурм
|2 тур
|26 июля, воскресенье
|21:30
|Штурм
|3:0
|Винер-Нойштадт
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|36
|22
|7
|7
|99:42
|+57
|73
|2.
|Рапид В
|36
|19
|10
|7
|68:38
|+30
|67
|3.
|Альтах
|36
|17
|8
|11
|50:49
|+1
|59
|4.
|Штурм
|36
|16
|10
|10
|57:41
|+16
|58
|5.
|Вольфсберг
|36
|16
|4
|16
|44:50
|-6
|52
|6.
|Рид
|36
|12
|8
|16
|49:51
|-2
|44
|7.
|Аустрия В
|36
|10
|13
|13
|45:51
|-6
|43
|8.
|Грёдиг
|36
|10
|7
|19
|46:65
|-19
|37
|9.
|Адмира
|36
|7
|13
|16
|32:61
|-29
|34
|10.
|Винер-Нойштадт
|36
|7
|8
|21
|37:79
|-42
|29