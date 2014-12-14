Зальцбург - Рапид

|10 тур
|28 сентября, воскресенье
|18:30
|Рапид
|1:2
|Зальцбург
|1 тур
|19 июля, суббота
|18:30
|Зальцбург
|6:1
|Рапид
|10 тур
|28 сентября, воскресенье
|18:30
|Рапид
|1:2
|Зальцбург
|1 тур
|19 июля, суббота
|18:30
|Зальцбург
|6:1
|Рапид
|34 тур
|26 апреля, суббота
|21:00
|Рапид
|2:1
|Зальцбург
|25 тур
|2 марта, воскресенье
|19:30
|Зальцбург
|6:3
|Рапид
|16 тур
|24 ноября, воскресенье
|19:30
|Рапид
|2:1
|Зальцбург
|7 тур
|1 сентября, воскресенье
|18:30
|Зальцбург
|1:1
|Рапид
|31 тур
|27 апреля, суббота
|20:30
|Рапид
|1:3
|Зальцбург
|22 тур
|24 февраля, воскресенье
|19:00
|Зальцбург
|3:3
|Рапид
|13 тур
|28 октября, воскресенье
|19:00
|Рапид
|2:0
|Зальцбург
|4 тур
|12 августа, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|0:2
|Рапид
|33 тур
|6 мая, воскресенье
|18:00
|Рапид
|0:1
|Зальцбург
|24 тур
|10 марта, суббота
|21:30
|Зальцбург
|3:1
|Рапид
|15 тур
|20 ноября, воскресенье
|19:00
|Рапид
|4:2
|Зальцбург
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|0:0
|Рапид
|31 тур
|1 мая, воскресенье
|18:00
|Рапид
|1:2
|Зальцбург
|21 тур
|20 февраля, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|1:1
|Рапид
|13 тур
|31 октября, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|1:1
|Рапид
|3 тур
|1 августа, воскресенье
|18:00
|Рапид
|2:1
|Зальцбург
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|36
|22
|7
|7
|99:42
|+57
|73
|2.
|Рапид В
|36
|19
|10
|7
|68:38
|+30
|67
|3.
|Альтах
|36
|17
|8
|11
|50:49
|+1
|59
|4.
|Штурм
|36
|16
|10
|10
|57:41
|+16
|58
|5.
|Вольфсберг
|36
|16
|4
|16
|44:50
|-6
|52
|6.
|Рид
|36
|12
|8
|16
|49:51
|-2
|44
|7.
|Аустрия В
|36
|10
|13
|13
|45:51
|-6
|43
|8.
|Грёдиг
|36
|10
|7
|19
|46:65
|-19
|37
|9.
|Адмира
|36
|7
|13
|16
|32:61
|-29
|34
|10.
|Винер-Нойштадт
|36
|7
|8
|21
|37:79
|-42
|29