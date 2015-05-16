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Лион - Бордо

16.05.2015, Суббота, 22:00 мск Лион, стадион Жерлан Франция. Лига 1, 37 тур Лион - Бордо
Франция. Лига 1 (2014/2015)
19 тур
21 декабря, воскресенье 23:00 Бордо 0:5 Лион
Франция. Лига 1 (2013/2014)
28 тур
9 марта, воскресенье 23:59 Бордо 1:2 Лион
10 тур
20 октября, воскресенье 23:00 Лион 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
25 тур
17 февраля, воскресенье 17:00 Бордо 0:4 Лион
7 тур
30 сентября, воскресенье 23:00 Лион 0:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2011/2012)
24 тур
19 февраля, воскресенье 20:00 Бордо 1:0 Лион
8 тур
24 сентября, суббота 21:00 Лион 3:1 Бордо
Франция. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
8 февраля, среда 19:15 Лион 3:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2010/2011)
22 тур
6 февраля, воскресенье 23:00 Лион 0:0 Бордо
6 тур
19 сентября, воскресенье 23:00 Бордо 2:0 Лион
Франция. Лига 1 (2009/2010)
33 тур
17 апреля, суббота 23:00 Бордо 2:2 Лион
17 тур
13 декабря, воскресенье 23:00 Лион 0:1 Бордо
Лига Чемпионов (2009/2010)
1/4 финала
ответный матч		 7 апреля, среда 22:45 Бордо 1:0 Лион
1/4 финала
ответный матч		 30 марта, вторник 22:45 Лион 3:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
32 тур
19 апреля, воскресенье 23:00 Бордо 1:0 Лион
14 тур
16 ноября, воскресенье 23:00 Лион 2:1 Бордо
Суперкубок Франции 2008
Финал
2 августа, суббота 20:00 Бордо 0:0
(5:4)п		 Лион
Франция. Лига 1 (2007/2008)
28 тур
9 марта, воскресенье 22:55 Лион 4:2 Бордо
10 тур
7 октября, воскресенье 20:00 Бордо 1:3 Лион
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 24 11 3 83:36 +47 83
2. Лион 38 22 9 7 72:33 +39 75
3. Монако 38 20 11 7 51:26 +25 71
4. Марсель 38 21 6 11 76:42 +34 69
5. Сент-Этьен 38 19 12 7 51:30 +21 69
6. Бордо 38 17 12 9 47:44 +3 63
7. Монпелье 38 16 8 14 46:39 +7 56
8. Лилль 38 16 8 14 43:42 +1 56
9. Ренн 38 13 11 14 35:42 -7 50
10. Генгам 38 15 4 19 41:55 -14 49
11. Ницца 38 13 9 16 44:53 -9 48
12. Бастия 38 12 11 15 37:46 -9 47
13. Кан 38 12 10 16 54:55 -1 46
14. Нант 38 11 12 15 29:40 -11 45
15. Реймс 38 12 8 18 47:66 -19 44
16. Лорьян 38 12 7 19 44:50 -6 43
17. Тулуза 38 12 6 20 43:64 -21 42
18. Эвиан 38 11 4 23 41:62 -21 37
19. Метц 38 7 9 22 31:61 -30 30
20. Ланс 38 7 8 23 32:61 -29 29
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