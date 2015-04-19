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Лилль - Бордо

19.04.2015, Воскресенье, 15:00 мск Лилль, стадион Пьер Моруа Франция. Лига 1, 33 тур Лилль - Бордо
Франция. Кубок Лиги (2014/2015)
1/8 финала
17 декабря, среда 23:00 Лилль 1:1
(6:5)п		 Бордо
Франция. Лига 1 (2014/2015)
15 тур
30 ноября, воскресенье 16:00 Бордо 1:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2013/2014)
35 тур
27 апреля, воскресенье 23:00 Лилль 2:1 Бордо
17 тур
8 декабря, воскресенье 17:00 Бордо 1:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2012/2013)
27 тур
3 марта, воскресенье 23:59 Лилль 2:1 Бордо
9 тур
19 октября, пятница 22:45 Бордо 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2011/2012)
23 тур
12 февраля, воскресенье 18:00 Лилль 4:5 Бордо
7 тур
20 сентября, вторник 23:00 Бордо 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2010/2011)
31 тур
16 апреля, суббота 23:00 Лилль 1:1 Бордо
15 тур
27 ноября, суббота 23:00 Бордо 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2009/2010)
29 тур
21 марта, воскресенье 19:00 Бордо 3:1 Лилль
13 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Лилль 2:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
22 тур
1 февраля, воскресенье 19:00 Бордо 2:2 Лилль
4 тур
31 августа, воскресенье 19:00 Лилль 2:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2007/2008)
26 тур
24 февраля, воскресенье 22:55 Бордо 0:0 Лилль
8 тур
15 сентября, суббота 22:00 Лилль 1:1 Бордо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 24 11 3 83:36 +47 83
2. Лион 38 22 9 7 72:33 +39 75
3. Монако 38 20 11 7 51:26 +25 71
4. Марсель 38 21 6 11 76:42 +34 69
5. Сент-Этьен 38 19 12 7 51:30 +21 69
6. Бордо 38 17 12 9 47:44 +3 63
7. Монпелье 38 16 8 14 46:39 +7 56
8. Лилль 38 16 8 14 43:42 +1 56
9. Ренн 38 13 11 14 35:42 -7 50
10. Генгам 38 15 4 19 41:55 -14 49
11. Ницца 38 13 9 16 44:53 -9 48
12. Бастия 38 12 11 15 37:46 -9 47
13. Кан 38 12 10 16 54:55 -1 46
14. Нант 38 11 12 15 29:40 -11 45
15. Реймс 38 12 8 18 47:66 -19 44
16. Лорьян 38 12 7 19 44:50 -6 43
17. Тулуза 38 12 6 20 43:64 -21 42
18. Эвиан 38 11 4 23 41:62 -21 37
19. Метц 38 7 9 22 31:61 -30 30
20. Ланс 38 7 8 23 32:61 -29 29
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