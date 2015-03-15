Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Бенуа Бастьен (Метц)

Марсель - Лион

15.03.2015, Воскресенье, 23:00 мск Марсель, стадион Велодром Франция. Лига 1, 29 тур Марсель - Лион
Франция. Лига 1 (2014/2015)
11 тур
26 октября, воскресенье 23:00 Лион 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2013/2014)
36 тур
4 мая, воскресенье 23:00 Марсель 4:2 Лион
18 тур
15 декабря, воскресенье 23:59 Лион 2:2 Марсель
Франция. Кубок Лиги (2013/2014)
1/4 финала
15 января, среда 23:55 Лион 2:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2012/2013)
28 тур
10 марта, воскресенье 23:59 Лион 0:0 Марсель
10 тур
28 ноября, среда 23:59 Марсель 1:4 Лион
Франция. Кубок лиги (2011/2012)
Финал
14 апреля, суббота 22:45 Лион 0:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2011/2012)
22 тур
5 февраля, воскресенье 23:59 Марсель 2:2 Лион
6 тур
18 сентября, воскресенье 23:00 Лион 2:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2010/2011)
34 тур
8 мая, воскресенье 23:00 Лион 3:2 Марсель
18 тур
19 декабря, воскресенье 23:00 Марсель 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2009/2010)
29 тур
21 марта, воскресенье 23:00 Марсель 2:1 Лион
13 тур
8 ноября, воскресенье 23:00 Лион 5:5 Марсель
Франция. Лига 1 (2008/2009)
36 тур
17 мая, воскресенье 23:00 Марсель 1:3 Лион
18 тур
14 декабря, воскресенье 23:00 Лион 0:0 Марсель
Франция. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
28 января, среда 22:45 Лион 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2007/2008)
32 тур
6 апреля, воскресенье 22:55 Марсель 3:1 Лион
14 тур
11 ноября, воскресенье 23:00 Лион 1:2 Марсель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 24 11 3 83:36 +47 83
2. Лион 38 22 9 7 72:33 +39 75
3. Монако 38 20 11 7 51:26 +25 71
4. Марсель 38 21 6 11 76:42 +34 69
5. Сент-Этьен 38 19 12 7 51:30 +21 69
6. Бордо 38 17 12 9 47:44 +3 63
7. Монпелье 38 16 8 14 46:39 +7 56
8. Лилль 38 16 8 14 43:42 +1 56
9. Ренн 38 13 11 14 35:42 -7 50
10. Генгам 38 15 4 19 41:55 -14 49
11. Ницца 38 13 9 16 44:53 -9 48
12. Бастия 38 12 11 15 37:46 -9 47
13. Кан 38 12 10 16 54:55 -1 46
14. Нант 38 11 12 15 29:40 -11 45
15. Реймс 38 12 8 18 47:66 -19 44
16. Лорьян 38 12 7 19 44:50 -6 43
17. Тулуза 38 12 6 20 43:64 -21 42
18. Эвиан 38 11 4 23 41:62 -21 37
19. Метц 38 7 9 22 31:61 -30 30
20. Ланс 38 7 8 23 32:61 -29 29
...
  • Читайте нас: 