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Тулуза - Ренн

14.02.2015, Суббота, 22:00 мск Тулуза, стадион Муниципал Франция. Лига 1, 25 тур Тулуза - Ренн
Франция. Лига 1 (2014/2015)
7 тур
23 сентября, вторник 23:00 Ренн 0:3 Тулуза
Франция. Лига 1 (2013/2014)
29 тур
15 марта, суббота 23:00 Ренн 2:3 Тулуза
11 тур
26 октября, суббота 22:00 Тулуза 0:5 Ренн
Франция. Лига 1 (2012/2013)
24 тур
10 февраля, воскресенье 20:00 Ренн 2:0 Тулуза
6 тур
22 сентября, суббота 22:00 Тулуза 2:2 Ренн
Франция. Лига 1 (2011/2012)
28 тур
18 марта, воскресенье 20:00 Ренн 0:1 Тулуза
12 тур
30 октября, воскресенье 20:00 Тулуза 1:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2010/2011)
24 тур
20 февраля, воскресенье 23:00 Тулуза 1:2 Ренн
8 тур
3 октября, воскресенье 23:00 Ренн 3:1 Тулуза
Франция. Лига 1 (2009/2010)
29 тур
20 марта, суббота 21:00 Ренн 4:1 Тулуза
13 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Тулуза 3:2 Ренн
Франция. Лига 1 (2008/2009)
22 тур
31 января, суббота 23:00 Ренн 0:0 Тулуза
4 тур
31 августа, воскресенье 19:00 Тулуза 0:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2007/2008)
37 тур
10 мая, суббота 22:45 Ренн 2:1 Тулуза
19 тур
23 декабря, воскресенье 20:00 Тулуза 0:0 Ренн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 24 11 3 83:36 +47 83
2. Лион 38 22 9 7 72:33 +39 75
3. Монако 38 20 11 7 51:26 +25 71
4. Марсель 38 21 6 11 76:42 +34 69
5. Сент-Этьен 38 19 12 7 51:30 +21 69
6. Бордо 38 17 12 9 47:44 +3 63
7. Монпелье 38 16 8 14 46:39 +7 56
8. Лилль 38 16 8 14 43:42 +1 56
9. Ренн 38 13 11 14 35:42 -7 50
10. Генгам 38 15 4 19 41:55 -14 49
11. Ницца 38 13 9 16 44:53 -9 48
12. Бастия 38 12 11 15 37:46 -9 47
13. Кан 38 12 10 16 54:55 -1 46
14. Нант 38 11 12 15 29:40 -11 45
15. Реймс 38 12 8 18 47:66 -19 44
16. Лорьян 38 12 7 19 44:50 -6 43
17. Тулуза 38 12 6 20 43:64 -21 42
18. Эвиан 38 11 4 23 41:62 -21 37
19. Метц 38 7 9 22 31:61 -30 30
20. Ланс 38 7 8 23 32:61 -29 29
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