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Марсель - Эвиан

31.01.2015, Суббота, 18:30 мск Марсель, стадион Велодром Франция. Лига 1, 23 тур Марсель - Эвиан
Франция. Лига 1 (2014/2015)
5 тур
14 сентября, воскресенье 23:00 Эвиан 1:3 Марсель
Франция. Лига 1 (2013/2014)
20 тур
12 января, воскресенье 20:00 Эвиан 1:2 Марсель
2 тур
17 августа, суббота 19:00 Марсель 2:0 Эвиан
Франция. Лига 1 (2012/2013)
24 тур
10 февраля, воскресенье 17:00 Эвиан 1:1 Марсель
6 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Марсель 1:0 Эвиан
Франция. Лига 1 (2011/2012)
23 тур
6 марта, вторник 21:30 Эвиан 2:0 Марсель
7 тур
21 сентября, среда 21:00 Марсель 2:0 Эвиан
Франция. Кубок (2010/2011)
1/32 финала
9 января, воскресенье 22:45 Эвиан 3:1 Марсель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 24 11 3 83:36 +47 83
2. Лион 38 22 9 7 72:33 +39 75
3. Монако 38 20 11 7 51:26 +25 71
4. Марсель 38 21 6 11 76:42 +34 69
5. Сент-Этьен 38 19 12 7 51:30 +21 69
6. Бордо 38 17 12 9 47:44 +3 63
7. Монпелье 38 16 8 14 46:39 +7 56
8. Лилль 38 16 8 14 43:42 +1 56
9. Ренн 38 13 11 14 35:42 -7 50
10. Генгам 38 15 4 19 41:55 -14 49
11. Ницца 38 13 9 16 44:53 -9 48
12. Бастия 38 12 11 15 37:46 -9 47
13. Кан 38 12 10 16 54:55 -1 46
14. Нант 38 11 12 15 29:40 -11 45
15. Реймс 38 12 8 18 47:66 -19 44
16. Лорьян 38 12 7 19 44:50 -6 43
17. Тулуза 38 12 6 20 43:64 -21 42
18. Эвиан 38 11 4 23 41:62 -21 37
19. Метц 38 7 9 22 31:61 -30 30
20. Ланс 38 7 8 23 32:61 -29 29
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