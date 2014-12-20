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ПСЖ - Монпелье

20.12.2014, Суббота, 19:00 мск Париж, стадион Парк де Пренс Франция. Лига 1, 19 тур ПСЖ - Монпелье
Франция. Лига 1 (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота 23:00 ПСЖ 4:0 Монпелье
1 тур
9 августа, пятница 22:30 Монпелье 1:1 ПСЖ
Франция. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
22 января, среда 23:55 ПСЖ 1:2 Монпелье
Франция. Лига 1 (2012/2013)
30 тур
29 марта, пятница 23:30 ПСЖ 1:0 Монпелье
12 тур
11 ноября, воскресенье 23:59 Монпелье 1:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2011/2012)
24 тур
19 февраля, воскресенье 23:59 ПСЖ 2:2 Монпелье
8 тур
24 сентября, суббота 23:00 Монпелье 0:3 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2010/2011)
27 тур
13 марта, воскресенье 23:00 ПСЖ 2:2 Монпелье
11 тур
31 октября, воскресенье 23:00 Монпелье 1:1 ПСЖ
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
1/2 финала
18 января, вторник 22:45 Монпелье 1:0 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2009/2010)
38 тур
15 мая, суббота 23:00 ПСЖ 1:3 Монпелье
1 тур
8 августа, суббота 23:00 Монпелье 1:1 ПСЖ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 24 11 3 83:36 +47 83
2. Лион 38 22 9 7 72:33 +39 75
3. Монако 38 20 11 7 51:26 +25 71
4. Марсель 38 21 6 11 76:42 +34 69
5. Сент-Этьен 38 19 12 7 51:30 +21 69
6. Бордо 38 17 12 9 47:44 +3 63
7. Монпелье 38 16 8 14 46:39 +7 56
8. Лилль 38 16 8 14 43:42 +1 56
9. Ренн 38 13 11 14 35:42 -7 50
10. Генгам 38 15 4 19 41:55 -14 49
11. Ницца 38 13 9 16 44:53 -9 48
12. Бастия 38 12 11 15 37:46 -9 47
13. Кан 38 12 10 16 54:55 -1 46
14. Нант 38 11 12 15 29:40 -11 45
15. Реймс 38 12 8 18 47:66 -19 44
16. Лорьян 38 12 7 19 44:50 -6 43
17. Тулуза 38 12 6 20 43:64 -21 42
18. Эвиан 38 11 4 23 41:62 -21 37
19. Метц 38 7 9 22 31:61 -30 30
20. Ланс 38 7 8 23 32:61 -29 29
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