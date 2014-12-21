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Марсель - Лилль

21.12.2014, Воскресенье, 16:00 мск Марсель, стадион Велодром Франция. Лига 1, 19 тур Марсель - Лилль
Франция. Лига 1 (2013/2014)
34 тур
20 апреля, воскресенье 23:00 Марсель 0:0 Лилль
16 тур
3 декабря, вторник 22:00 Лилль 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2012/2013)
32 тур
14 апреля, воскресенье 23:00 Лилль 0:0 Марсель
14 тур
25 ноября, воскресенье 23:59 Марсель 1:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2011/2012)
20 тур
15 января, воскресенье 23:59 Марсель 2:0 Лилль
4 тур
28 августа, воскресенье 23:00 Лилль 3:2 Марсель
Суперкубок Франции 2011
Финал
27 июля, среда 22:45 Марсель 5:4 Лилль
Франция. Лига 1 (2010/2011)
26 тур
6 марта, воскресенье 23:00 Марсель 1:2 Лилль
10 тур
24 октября, воскресенье 23:00 Лилль 1:3 Марсель
Франция. Лига 1 (2009/2010)
37 тур
8 мая, суббота 23:00 Лилль 3:2 Марсель
2 тур
16 августа, воскресенье 23:00 Марсель 1:0 Лилль
Кубок Французской Лиги (2009/2010)
1/4 финала
27 января, среда 22:45 Марсель 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2008/2009)
33 тур
26 апреля, воскресенье 23:00 Лилль 1:2 Марсель
15 тур
23 ноября, воскресенье 23:00 Марсель 2:2 Лилль
Франция. Лига 1 (2007/2008)
34 тур
20 апреля, воскресенье 22:55 Марсель 1:3 Лилль
16 тур
1 декабря, суббота 22:00 Лилль 1:1 Марсель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 24 11 3 83:36 +47 83
2. Лион 38 22 9 7 72:33 +39 75
3. Монако 38 20 11 7 51:26 +25 71
4. Марсель 38 21 6 11 76:42 +34 69
5. Сент-Этьен 38 19 12 7 51:30 +21 69
6. Бордо 38 17 12 9 47:44 +3 63
7. Монпелье 38 16 8 14 46:39 +7 56
8. Лилль 38 16 8 14 43:42 +1 56
9. Ренн 38 13 11 14 35:42 -7 50
10. Генгам 38 15 4 19 41:55 -14 49
11. Ницца 38 13 9 16 44:53 -9 48
12. Бастия 38 12 11 15 37:46 -9 47
13. Кан 38 12 10 16 54:55 -1 46
14. Нант 38 11 12 15 29:40 -11 45
15. Реймс 38 12 8 18 47:66 -19 44
16. Лорьян 38 12 7 19 44:50 -6 43
17. Тулуза 38 12 6 20 43:64 -21 42
18. Эвиан 38 11 4 23 41:62 -21 37
19. Метц 38 7 9 22 31:61 -30 30
20. Ланс 38 7 8 23 32:61 -29 29
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