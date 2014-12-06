Введите ваш ник на сайте

Бордо - Лорьян

06.12.2014, Суббота, 22:00 мск Бордо, стадион Шабан Дельма Франция. Лига 1, 17 тур Бордо - Лорьян
Франция. Лига 1 (2013/2014)
24 тур
25 февраля, вторник 21:30 Бордо 3:2 Лорьян
6 тур
22 сентября, воскресенье 16:00 Лорьян 3:3 Бордо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
30 тур
30 марта, суббота 23:00 Бордо 1:1 Лорьян
12 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Лорьян 0:4 Бордо
Франция. Лига 1 (2011/2012)
37 тур
13 мая, воскресенье 23:00 Бордо 1:0 Лорьян
2 тур
13 августа, суббота 21:00 Лорьян 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2010/2011)
24 тур
19 февраля, суббота 23:00 Лорьян 5:1 Бордо
8 тур
2 октября, суббота 21:00 Бордо 1:0 Лорьян
Франция. Лига 1 (2009/2010)
34 тур
24 апреля, суббота 21:00 Лорьян 1:0 Бордо
18 тур
19 декабря, суббота 21:00 Бордо 4:1 Лорьян
Кубок Французской Лиги (2009/2010)
1/2 финала
17 февраля, среда 22:45 Лорьян 1:4 Бордо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
26 тур
1 марта, воскресенье 19:00 Бордо 1:0 Лорьян
8 тур
4 октября, суббота 21:00 Лорьян 1:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2007/2008)
23 тур
27 января, воскресенье 20:00 Лорьян 1:0 Бордо
5 тур
25 августа, суббота 22:00 Бордо 2:2 Лорьян
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 24 11 3 83:36 +47 83
2. Лион 38 22 9 7 72:33 +39 75
3. Монако 38 20 11 7 51:26 +25 71
4. Марсель 38 21 6 11 76:42 +34 69
5. Сент-Этьен 38 19 12 7 51:30 +21 69
6. Бордо 38 17 12 9 47:44 +3 63
7. Монпелье 38 16 8 14 46:39 +7 56
8. Лилль 38 16 8 14 43:42 +1 56
9. Ренн 38 13 11 14 35:42 -7 50
10. Генгам 38 15 4 19 41:55 -14 49
11. Ницца 38 13 9 16 44:53 -9 48
12. Бастия 38 12 11 15 37:46 -9 47
13. Кан 38 12 10 16 54:55 -1 46
14. Нант 38 11 12 15 29:40 -11 45
15. Реймс 38 12 8 18 47:66 -19 44
16. Лорьян 38 12 7 19 44:50 -6 43
17. Тулуза 38 12 6 20 43:64 -21 42
18. Эвиан 38 11 4 23 41:62 -21 37
19. Метц 38 7 9 22 31:61 -30 30
20. Ланс 38 7 8 23 32:61 -29 29
...
  • Читайте нас: 