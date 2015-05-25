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Судьи
Главный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

ЦСКА - Рубин

25.05.2015, Понедельник, 20:45 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: "Наш футбол" 20:30 (прямая) Россия. Премьер-лига, 29 тур ЦСКА - Рубин Молодежные команды: 1 - 1
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
5 тур
23 августа, суббота 20:00 Рубин 2:1 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
27 апреля, воскресенье 13:30 ЦСКА 2:1 Рубин
4 тур
4 августа, воскресенье 13:30 Рубин 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
28 апреля, воскресенье 18:30 Рубин 2:0 ЦСКА
12 тур
21 октября, воскресенье 15:15 ЦСКА 2:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
44 тур
13 мая, воскресенье 18:30 Рубин 3:1 ЦСКА
31 тур
18 ноября, пятница 20:15 ЦСКА 1:2 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
20 тур
13 августа, суббота 18:30 Рубин 1:1 ЦСКА
5 тур
17 апреля, воскресенье 16:45 ЦСКА 2:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига 2010
25 тур
24 октября, воскресенье 14:10 ЦСКА 0:0 Рубин
11 тур
14 мая, пятница 18:15 Рубин 0:1 ЦСКА
Суперкубок России 2010
Финал
7 марта, воскресенье 14:00 Рубин 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2009
28 тур
8 ноября, воскресенье 14:00 ЦСКА 0:2 Рубин
14 тур
18 июля, суббота 16:00 Рубин 1:2 ЦСКА
Россия. Кубок (2008/2009)
Финал
31 мая, воскресенье 14:00 Рубин 0:1 ЦСКА
Суперкубок России 2009
Финал
7 марта, суббота 14:00 Рубин 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
29 тур
16 ноября, воскресенье 14:00 ЦСКА 4:0 Рубин
15 тур
26 июля, суббота 14:00 Рубин 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2007
30 тур
11 ноября, воскресенье 14:00 Рубин 0:1 ЦСКА
1 тур
11 марта, воскресенье 14:00 ЦСКА 3:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
22 тур
14 октября, суббота 00:00 ЦСКА 2:1 Рубин
7 тур
29 апреля, суббота 00:00 Рубин 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2005
26 тур
16 октября, воскресенье 18:00 ЦСКА 2:1 Рубин
11 тур
12 июня, воскресенье 18:00 Рубин 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
18 тур
23 июля, пятница 00:00 ЦСКА 1:0 Рубин
15 тур
7 июля, среда 00:00 Рубин 2:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
30 тур
1 ноября, суббота 00:00 Рубин 3:2 ЦСКА
1 тур
16 марта, воскресенье 00:00 ЦСКА 4:0 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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    Рейтинг: +15

    david9898 13 июня 2015, 12:25

    Поздравляю с серебром, хоть я и за Краснодар болел!

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    Рейтинг: +10

    iiiiiws 3 июня 2015, 15:54

    там без вас рашифровали

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    Рейтинг: +10

    Brize15 28 мая 2015, 19:38

    красавцы

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