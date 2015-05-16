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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

Локомотив - Рубин

16.05.2015, Суббота, 19:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: "Наш футбол" 18:45 (прямая) Россия. Премьер-лига, 28 тур Локомотив - Рубин Молодежные команды: 0 - 3
Россия. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
3 марта, вторник 20:00 Локомотив 0:0
(4:2)п		 Рубин
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
4 тур
17 августа, воскресенье 18:30 Рубин 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
19 тур
7 декабря, суббота 18:30 Локомотив 0:0 Рубин
14 тур
27 октября, воскресенье 13:30 Рубин 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
30 марта, суббота 13:30 Рубин 2:0 Локомотив
8 тур
15 сентября, суббота 13:30 Локомотив 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
40 тур
22 апреля, воскресенье 19:30 Локомотив 0:0 Рубин
34 тур
11 марта, воскресенье 16:00 Рубин 0:0 Локомотив
Россия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
21 марта, среда 18:30 Рубин 4:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
25 тур
25 сентября, воскресенье 18:30 Локомотив 1:1 Рубин
10 тур
20 мая, пятница 20:30 Рубин 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
30 тур
28 ноября, воскресенье 14:00 Локомотив 0:0 Рубин
1 тур
14 марта, воскресенье 14:00 Рубин 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
24 тур
4 октября, воскресенье 14:00 Локомотив 2:1 Рубин
10 тур
23 мая, суббота 19:00 Рубин 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2008
30 тур
22 ноября, суббота 14:00 Рубин 1:2 Локомотив
1 тур
16 марта, воскресенье 19:00 Локомотив 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2007
16 тур
25 июля, среда 19:00 Рубин 3:0 Локомотив
2 тур
17 марта, суббота 18:00 Локомотив 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
21 тур
2 октября, понедельник 00:00 Рубин 2:4 Локомотив
6 тур
23 апреля, воскресенье 00:00 Локомотив 4:4 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
19 тур
6 августа, суббота 14:00 Рубин 3:1 Локомотив
4 тур
9 апреля, суббота 18:00 Локомотив 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2004
27 тур
24 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Рубин
4 тур
3 апреля, суббота 00:00 Рубин 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
16 тур
11 июля, пятница 00:00 Локомотив 1:1 Рубин
15 тур
27 июня, пятница 00:00 Рубин 3:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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