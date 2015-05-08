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Судьи
Главный судья:
Алексей Николаев (Москва)

Рубин - Кубань (ЛФЛ)

08.05.2015, Пятница, 19:00 мск Казань, стадион Рубин Трансляция: "Наш футбол" 18:45 (прямая) Россия. Премьер-лига, 27 тур Рубин - Кубань (ЛФЛ) Молодежные команды: 1 - 0
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
8 тур
20 сентября, суббота 17:00 Кубань (ЛФЛ) 2:1 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
13 апреля, воскресенье 16:00 Рубин 0:2 Кубань (ЛФЛ)
1 тур
14 июля, воскресенье 21:00 Кубань (ЛФЛ) 1:1 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
7 апреля, воскресенье 18:30 Кубань (ЛФЛ) 0:0 Рубин
9 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Рубин 1:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
41 тур
28 апреля, суббота 18:00 Рубин 1:1 Кубань (ЛФЛ)
35 тур
18 марта, воскресенье 14:15 Кубань (ЛФЛ) 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
16 тур
26 июня, воскресенье 18:45 Рубин 0:2 Кубань (ЛФЛ)
1 тур
13 марта, воскресенье 14:00 Кубань (ЛФЛ) 0:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2009
30 тур
29 ноября, воскресенье 14:00 Кубань (ЛФЛ) 0:3 Рубин
1 тур
14 марта, суббота 19:00 Рубин 3:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2007
28 тур
27 октября, суббота 18:30 Рубин 2:2 Кубань (ЛФЛ)
14 тур
23 июня, суббота 21:00 Кубань (ЛФЛ) 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2004
28 тур
30 октября, суббота 00:00 Рубин 2:0 Кубань (ЛФЛ)
2 тур
21 марта, воскресенье 00:00 Кубань (ЛФЛ) 1:0 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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