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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)

Кубань (ЛФЛ) - Динамо

03.05.2015, Воскресенье, 13:30 мск Краснодар, стадион Кубань Трансляция: "Наш футбол" 13:10 (прямая) Россия. Премьер-лига, 26 тур Кубань (ЛФЛ) - Динамо Молодежные команды: 1 - 0
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
9 тур
28 сентября, воскресенье 13:30 Динамо 2:2 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
21 тур
15 марта, суббота 18:30 Кубань (ЛФЛ) 1:1 Динамо
13 тур
20 октября, воскресенье 18:00 Динамо 3:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
16 марта, суббота 18:30 Кубань (ЛФЛ) 1:1 Динамо
7 тур
2 сентября, воскресенье 16:00 Динамо 1:2 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
44 тур
13 мая, воскресенье 18:30 Кубань (ЛФЛ) 1:1 Динамо
31 тур
20 ноября, воскресенье 14:00 Динамо 2:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
19 тур
6 августа, суббота 21:00 Кубань (ЛФЛ) 3:1 Динамо
4 тур
9 апреля, суббота 18:30 Динамо 1:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2009
26 тур
25 октября, воскресенье 16:45 Кубань (ЛФЛ) 1:1 Динамо
12 тур
13 июня, суббота 17:30 Динамо 1:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
6 августа, среда 20:00 Кубань (ЛФЛ) 0:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2007
27 тур
21 октября, воскресенье 19:30 Динамо 1:0 Кубань (ЛФЛ)
13 тур
17 июня, воскресенье 20:30 Кубань (ЛФЛ) 0:4 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
19 тур
15 августа, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Кубань (ЛФЛ)
14 тур
3 июля, суббота 00:00 Кубань (ЛФЛ) 0:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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