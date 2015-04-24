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Судьи
Главный судья:
Сергей Костевич (Курск)

Мордовия - Урал

24.04.2015, Пятница, 19:00 мск Саранск, стадион Старт Трансляция: "Наш футбол" 18:45 (прямая) Россия. Премьер-лига, 25 тур Мордовия - Урал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
1 тур
2 августа, суббота 16:30 Урал 2:3 Мордовия
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа A
Второй этап, 46 тур
15 апреля, воскресенье 18:00 Мордовия 2:2 Урал
Второй этап, 39 тур
12 марта, понедельник 17:00 Урал 1:1 Мордовия
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 29 тур
22 сентября, четверг 18:00 Мордовия 4:2 Урал
Второй этап, 9 тур
15 мая, воскресенье 15:00 Урал 0:0 Мордовия
Россия. Первый дивизион 2010
21 тур
30 июля, пятница 19:00 Мордовия 1:1 Урал
1 тур
27 марта, суббота 15:00 Урал 1:0 Мордовия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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