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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

ЦСКА - Краснодар

19.04.2015, Воскресенье, 13:30 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: "НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая) Россия. Премьер-лига, 24 тур ЦСКА - Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
14 тур
22 ноября, суббота 16:30 Краснодар 2:1 ЦСКА
Россия. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
16 апреля, среда 19:30 ЦСКА 0:1 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
19 тур
6 декабря, пятница 17:45 Краснодар 1:0 ЦСКА
14 тур
27 октября, воскресенье 16:00 ЦСКА 5:1 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
17 марта, воскресенье 13:30 ЦСКА 1:0 Краснодар
7 тур
2 сентября, воскресенье 13:30 Краснодар 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
18 тур
31 июля, воскресенье 20:00 Краснодар 1:1 ЦСКА
3 тур
3 апреля, воскресенье 18:30 ЦСКА 1:1 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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