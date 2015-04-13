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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)

Урал - Локомотив

13.04.2015, Понедельник, 15:00 мск Тюмень, стадион Геолог Трансляция: "Наш футбол" 14:45 (прямая) Россия. Премьер-лига, 23 тур Урал - Локомотив
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
16 тур
3 декабря, среда 19:00 Локомотив 1:0 Урал
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
22 марта, суббота 16:30 Локомотив 3:0 Урал
10 тур
26 сентября, четверг 18:15 Урал 0:3 Локомотив
Россия. Кубок (2007/2008)
1/16 финала
27 июня, среда 17:00 Урал 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1996
32 тур
21 октября, понедельник 00:00 Урал 2:1 Локомотив
15 тур
21 мая, вторник 00:00 Локомотив 5:1 Урал
Чемпионат России 1995
28 тур
14 октября, суббота 00:00 Локомотив 0:1 Урал
4 тур
29 апреля, суббота 00:00 Урал 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1994
20 тур
14 августа, воскресенье 00:00 Урал 4:4 Локомотив
13 тур
18 мая, среда 00:00 Локомотив 0:1 Урал
Чемпионат России 1993
30 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 3:0 Урал
14 тур
9 июня, среда 00:00 Урал 1:3 Локомотив
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 16 тур
22 июля, среда 00:00 Урал 3:1 Локомотив
Первый этап, 7 тур
2 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Урал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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