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Судьи
Главный судья:
Александр Егоров (Саранск)

Амкар-Пермь - ЦСКА

13.04.2015, Понедельник, 17:15 мск Пермь, стадион Звезда Трансляция: "Наш футбол" 17:00 (прямая) Россия. Премьер-лига, 23 тур Амкар-Пермь - ЦСКА Молодежные команды: 1 - 4
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
16 тур
2 декабря, вторник 19:00 ЦСКА 2:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
2 мая, пятница 14:00 Амкар-Пермь 1:3 ЦСКА
7 тур
30 августа, пятница 20:00 ЦСКА 2:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
16 тур
18 ноября, воскресенье 13:30 ЦСКА 3:0 Амкар-Пермь
2 тур
28 июля, суббота 16:30 Амкар-Пермь 3:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
16 тур
26 июня, воскресенье 16:30 Амкар-Пермь 0:2 ЦСКА
1 тур
13 марта, воскресенье 16:15 ЦСКА 2:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига 2010
30 тур
28 ноября, воскресенье 14:00 Амкар-Пермь 0:0 ЦСКА
1 тур
12 марта, пятница 19:00 ЦСКА 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2009
17 тур
9 августа, воскресенье 18:30 ЦСКА 1:0 Амкар-Пермь
3 тур
5 апреля, воскресенье 16:30 Амкар-Пермь 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
25 тур
19 октября, воскресенье 16:00 ЦСКА 4:1 Амкар-Пермь
11 тур
16 июля, среда 16:30 Амкар-Пермь 3:3 ЦСКА
Россия. Кубок (2007/2008)
Финал
17 мая, суббота 15:00 ЦСКА 2:2
(4:1)п		 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2007
24 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 ЦСКА 1:0 Амкар-Пермь
10 тур
20 мая, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2006
23 тур
21 октября, суббота 00:00 Амкар-Пермь 0:0 ЦСКА
8 тур
6 мая, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2005
27 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 0:1 ЦСКА
12 тур
19 июня, воскресенье 17:00 ЦСКА 3:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2004
16 тур
11 июля, воскресенье 00:00 ЦСКА 3:0 Амкар-Пермь
13 тур
22 мая, суббота 00:00 Амкар-Пермь 0:0 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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