Амкар-Пермь - ЦСКА

|16 тур
|2 декабря, вторник
|19:00
|ЦСКА
|2:1
|Амкар-Пермь
|16 тур
|2 декабря, вторник
|19:00
|ЦСКА
|2:1
|Амкар-Пермь
|28 тур
|2 мая, пятница
|14:00
|Амкар-Пермь
|1:3
|ЦСКА
|7 тур
|30 августа, пятница
|20:00
|ЦСКА
|2:1
|Амкар-Пермь
|16 тур
|18 ноября, воскресенье
|13:30
|ЦСКА
|3:0
|Амкар-Пермь
|2 тур
|28 июля, суббота
|16:30
|Амкар-Пермь
|3:1
|ЦСКА
|16 тур
|26 июня, воскресенье
|16:30
|Амкар-Пермь
|0:2
|ЦСКА
|1 тур
|13 марта, воскресенье
|16:15
|ЦСКА
|2:0
|Амкар-Пермь
|30 тур
|28 ноября, воскресенье
|14:00
|Амкар-Пермь
|0:0
|ЦСКА
|1 тур
|12 марта, пятница
|19:00
|ЦСКА
|1:0
|Амкар-Пермь
|17 тур
|9 августа, воскресенье
|18:30
|ЦСКА
|1:0
|Амкар-Пермь
|3 тур
|5 апреля, воскресенье
|16:30
|Амкар-Пермь
|0:0
|ЦСКА
|25 тур
|19 октября, воскресенье
|16:00
|ЦСКА
|4:1
|Амкар-Пермь
|11 тур
|16 июля, среда
|16:30
|Амкар-Пермь
|3:3
|ЦСКА
|Финал
|17 мая, суббота
|15:00
|ЦСКА
|2:2
(4:1)п
|Амкар-Пермь
|24 тур
|23 сентября, воскресенье
|17:00
|ЦСКА
|1:0
|Амкар-Пермь
|10 тур
|20 мая, воскресенье
|16:00
|Амкар-Пермь
|1:1
|ЦСКА
|23 тур
|21 октября, суббота
|00:00
|Амкар-Пермь
|0:0
|ЦСКА
|8 тур
|6 мая, суббота
|00:00
|ЦСКА
|2:0
|Амкар-Пермь
|27 тур
|23 октября, воскресенье
|16:00
|Амкар-Пермь
|0:1
|ЦСКА
|12 тур
|19 июня, воскресенье
|17:00
|ЦСКА
|3:1
|Амкар-Пермь
|16 тур
|11 июля, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|3:0
|Амкар-Пермь
|13 тур
|22 мая, суббота
|00:00
|Амкар-Пермь
|0:0
|ЦСКА
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|20
|7
|3
|58:17
|+41
|67
|2.
|ЦСКА
|30
|19
|3
|8
|67:27
|+40
|60
|3.
|Краснодар
|30
|17
|9
|4
|52:27
|+25
|60
|4.
|Динамо М
|30
|14
|8
|8
|53:36
|+17
|50
|5.
|Рубин
|30
|13
|9
|8
|39:33
|+6
|48
|6.
|Спартак М
|30
|12
|8
|10
|42:42
|0
|44
|7.
|Локомотив
|30
|11
|10
|9
|31:25
|+6
|43
|8.
|Мордовия
|30
|11
|5
|14
|22:43
|-21
|38
|9.
|Ахмат
|30
|10
|7
|13
|30:30
|0
|37
|10.
|Кубань (ЛФЛ)
|30
|8
|12
|10
|32:36
|-4
|36
|11.
|Амкар-Пермь
|30
|8
|8
|14
|25:42
|-17
|32
|12.
|Уфа
|30
|7
|10
|13
|26:39
|-13
|31
|13.
|Урал
|30
|9
|3
|18
|31:44
|-13
|30
|14.
|Ростов
|30
|7
|8
|15
|27:51
|-24
|29
|15.
|Торпедо М
|30
|6
|11
|13
|28:45
|-17
|29
|16.
|Арсенал Т
|30
|7
|4
|19
|20:46
|-26
|25