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Судьи
Главный судья:
Игорь Низовцев (Нижний Новгород)

Рубин - Краснодар

07.04.2015, Вторник, 20:00 мск Казань, стадион Рубин Трансляция: "Наш футбол" 19:45 (прямая) Россия. Премьер-лига, 22 тур Рубин - Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
13 тур
9 ноября, воскресенье 15:45 Краснодар 2:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
16 тур
10 ноября, воскресенье 18:00 Рубин 0:1 Краснодар
11 тур
29 сентября, воскресенье 18:00 Краснодар 1:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
26 мая, воскресенье 13:30 Рубин 2:0 Краснодар
1 тур
23 июля, понедельник 19:30 Краснодар 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
23 тур
10 сентября, суббота 19:00 Краснодар 3:1 Рубин
8 тур
8 мая, воскресенье 18:30 Рубин 2:1 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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