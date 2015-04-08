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Судьи
Главный судья:
Виталий Рушаков (Архангельск)

Кубань (ЛФЛ) - Урал

08.04.2015, Среда, 19:00 мск Краснодар, стадион Кубань Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол 2" 18:45 (прямая) Россия. Премьер-лига, 22 тур Кубань (ЛФЛ) - Урал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
13 тур
7 ноября, пятница 17:00 Урал 0:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
10 мая, суббота 13:00 Урал 2:1 Кубань (ЛФЛ)
6 тур
25 августа, воскресенье 20:00 Кубань (ЛФЛ) 3:2 Урал
Россия. Первый дивизион 2010
30 тур
14 сентября, вторник 19:00 Кубань (ЛФЛ) 3:0 Урал
10 тур
13 мая, четверг 17:00 Урал 0:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Первый дивизион 2008
30 тур
29 августа, пятница 19:00 Кубань (ЛФЛ) 0:0 Урал
10 тур
8 мая, четверг 17:00 Урал 2:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Кубок (2007/2008)
1/8 финала
8 августа, среда 20:00 Кубань (ЛФЛ) 2:3 Урал
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 10 тур
10 ноября, вторник 00:00 Урал 6:0 Кубань (ЛФЛ)
Первый этап, 3 тур
9 сентября, среда 00:00 Кубань (ЛФЛ) 0:0 Урал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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