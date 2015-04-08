Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)

ЦСКА - Динамо

08.04.2015, Среда, 20:30 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: "Наш футбол" 20:10 (прямая) Россия. Премьер-лига, 22 тур ЦСКА - Динамо Молодежные команды: 1 - 4
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
13 тур
9 ноября, воскресенье 13:30 Динамо 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
9 марта, воскресенье 13:30 Динамо 4:2 ЦСКА
12 тур
6 октября, воскресенье 13:30 ЦСКА 0:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
12 апреля, пятница 20:00 Динамо 0:0 ЦСКА
10 тур
30 сентября, воскресенье 13:30 ЦСКА 0:2 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
40 тур
21 апреля, суббота 16:30 Динамо 1:0 ЦСКА
34 тур
9 марта, пятница 14:00 ЦСКА 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
23 тур
10 сентября, суббота 14:00 ЦСКА 0:4 Динамо
8 тур
8 мая, воскресенье 14:00 Динамо 2:2 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига 2010
16 тур
27 октября, среда 18:15 Динамо 0:0 ЦСКА
2 тур
21 марта, воскресенье 16:15 ЦСКА 0:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2009
22 тур
20 сентября, воскресенье 14:00 ЦСКА 3:0 Динамо
8 тур
10 мая, воскресенье 14:00 Динамо 1:2 ЦСКА
Россия. Кубок (2008/2009)
1/2 финала
13 мая, среда 19:30 Динамо 2:2
(5:6)п		 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
26 тур
27 октября, понедельник 19:00 Динамо 1:3 ЦСКА
12 тур
6 июля, воскресенье 16:00 ЦСКА 0:2 Динамо
Россия. Премьер-лига 2007
16 тур
14 июля, суббота 14:00 ЦСКА 0:1 Динамо
2 тур
18 марта, воскресенье 14:00 Динамо 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:2 Динамо
15 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Динамо 2:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2005
29 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 Динамо 1:2 ЦСКА
14 тур
2 июля, суббота 14:00 ЦСКА 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
29 тур
8 ноября, понедельник 00:00 ЦСКА 0:0 Динамо
2 тур
20 марта, суббота 00:00 Динамо 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
27 тур
4 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
4 тур
12 апреля, суббота 00:00 Динамо 2:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
23 тур
11 сентября, среда 00:00 ЦСКА 2:3 Динамо
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Динамо 1:2 ЦСКА
Чемпионат России 2001
29 тур
27 октября, суббота 00:00 Динамо 3:1 ЦСКА
15 тур
30 июня, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Динамо
Чемпионат России 2000
29 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Динамо 1:0 ЦСКА
15 тур
27 июня, вторник 00:00 ЦСКА 2:2 Динамо
Чемпионат России 1999
29 тур
30 октября, суббота 00:00 ЦСКА 4:1 Динамо
15 тур
7 июля, среда 00:00 Динамо 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1998
19 тур
1 августа, суббота 00:00 Динамо 0:3 ЦСКА
4 тур
18 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
Чемпионат России 1997
18 тур
16 июля, среда 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
1 тур
16 марта, воскресенье 00:00 Динамо 2:0 ЦСКА
Чемпионат России 1996
26 тур
5 сентября, четверг 00:00 Динамо 2:3 ЦСКА
9 тур
27 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
Чемпионат России 1995
17 тур
22 июля, суббота 00:00 Динамо 0:1 ЦСКА
8 тур
24 мая, среда 00:00 ЦСКА 1:3 Динамо
Чемпионат России 1994
23 тур
9 сентября, пятница 00:00 ЦСКА 2:3 Динамо
15 тур
24 июля, воскресенье 00:00 Динамо 2:4 ЦСКА
Чемпионат России 1993
34 тур
30 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
18 тур
1 июля, четверг 00:00 Динамо 2:1 ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 15 тур
17 июля, пятница 00:00 ЦСКА 4:1 Динамо
Первый этап, 7 тур
3 мая, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
...
  • Читайте нас: 