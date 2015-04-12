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Судьи
Главный судья:
Алексей Матюнин (Москва)

Волгарь - Крылья Советов

12.04.2015, Воскресенье, 14:00 мск Астрахань, стадион Центральный Россия. ФНЛ, 27 тур Волгарь - Крылья Советов
Россия. ФНЛ (2014/2015)
11 тур
20 сентября, суббота 17:00 Крылья Советов 1:1 Волгарь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Крылья Советов 34 22 7 5 53:19 +34 73
2. Анжи 34 22 5 7 60:22 +38 71
3. Тосно 34 20 5 9 50:36 +14 65
4. Томь 34 18 10 6 57:34 +23 64
5. Оренбург 34 15 13 6 52:31 +21 58
6. Шинник 34 12 17 5 44:33 +11 53
7. Волгарь 34 13 13 8 48:39 +9 52
8. Енисей 34 11 9 14 39:42 -3 42
9. Тюмень 34 11 9 14 41:38 +3 42
10. Луч 34 11 9 14 40:46 -6 42
11. Сибирь 34 11 9 14 35:46 -11 42
12. Сокол 34 10 11 13 38:41 -3 41
13. Волга НН 34 12 4 18 44:57 -13 40
14. СКА-Хабаровск 34 8 13 13 32:46 -14 37
15. Балтика 34 8 13 13 25:37 -12 37
16. Сахалин 34 9 8 17 28:50 -22 35
17. Химик Дз 34 7 6 21 35:59 -24 27
18. Сочи 34 2 7 25 18:63 -45 13
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