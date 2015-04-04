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Судьи
Главный судья:
Энтони Тэйлор (Уитеншоу, Манчестер)

Арсенал - Ливерпуль

04.04.2015, Суббота, 14:45 мск Лондон, стадион Эмирейтс Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол 1" 14:00 (прямая) Англия. Премьер-Лига, 31 тур Арсенал - Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
17 тур
21 декабря, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:2 Арсенал
Англия. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
16 февраля, воскресенье 20:00 Арсенал 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
8 февраля, суббота 16:45 Ливерпуль 5:1 Арсенал
10 тур
2 ноября, суббота 21:30 Арсенал 2:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
30 января, среда 23:45 Арсенал 2:2 Ливерпуль
3 тур
2 сентября, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:2 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
27 тур
3 марта, суббота 16:45 Ливерпуль 1:2 Арсенал
2 тур
20 августа, суббота 15:45 Арсенал 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
33 тур
17 апреля, воскресенье 19:00 Арсенал 1:1 Ливерпуль
1 тур
15 августа, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:1 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
26 тур
10 февраля, среда 22:45 Арсенал 1:0 Ливерпуль
16 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:2 Арсенал
Кубок Английской лиги (2009/2010)
1/8 финала
28 октября, среда 22:45 Арсенал 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
33 тур
21 апреля, вторник 23:00 Ливерпуль 4:4 Арсенал
18 тур
21 декабря, воскресенье 19:00 Арсенал 1:1 Ливерпуль
Лига Чемпионов (2007/2008)
1/4 финала
ответный матч		 8 апреля, вторник 22:45 Ливерпуль 4:2 Арсенал
1/4 финала
ответный матч		 2 апреля, среда 22:45 Арсенал 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
33 тур
5 апреля, суббота 15:45 Арсенал 1:1 Ливерпуль
11 тур
28 октября, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:1 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 26 9 3 73:32 +41 87
2. Манчестер Сити 38 24 7 7 83:38 +45 79
3. Арсенал 38 22 9 7 71:36 +35 75
4. Манчестер Юн 38 20 10 8 62:37 +25 70
5. Тоттенхэм 38 19 7 12 58:53 +5 64
6. Ливерпуль 38 18 8 12 52:48 +4 62
7. Саутгемптон 38 18 6 14 54:33 +21 60
8. Суонси 38 16 8 14 46:49 -3 56
9. Сток Сити 38 15 9 14 48:45 +3 54
10. Кристал Пэлас 38 13 9 16 47:51 -4 48
11. Эвертон 38 12 11 15 48:50 -2 47
12. Вест Хэм 38 12 11 15 44:47 -3 47
13. Вест Бромвич 38 11 11 16 38:51 -13 44
14. Лестер 38 11 8 19 46:55 -9 41
15. Ньюкасл 38 10 9 19 40:63 -23 39
16. Сандерленд 38 7 17 14 31:53 -22 38
17. Астон Вилла 38 10 8 20 31:57 -26 38
18. Халл Сити 38 8 11 19 33:51 -18 35
19. Бернли 38 7 12 19 28:53 -25 33
20. КПР 38 8 6 24 42:73 -31 30
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