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Судьи
Главный судья:
Марк Клаттенбург (Ньюкасл-апон-Тайн)

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм

15.03.2015, Воскресенье, 19:00 мск Манчестер, стадион Олд Траффорд Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол 1" 18:55 (прямая) Англия. Премьер-Лига, 29 тур Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
19 тур
28 декабря, воскресенье 15:00 Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
1 января, среда 21:30 Манчестер Юнайтед 1:2 Тоттенхэм
13 тур
1 декабря, воскресенье 16:00 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
20 января, воскресенье 20:00 Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед
6 тур
29 сентября, суббота 20:30 Манчестер Юнайтед 2:3 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
27 тур
4 марта, воскресенье 20:10 Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед
2 тур
22 августа, понедельник 23:00 Манчестер Юнайтед 3:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
23 тур
16 января, воскресенье 19:10 Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед
10 тур
30 октября, суббота 20:30 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
36 тур
24 апреля, суббота 15:45 Манчестер Юнайтед 3:1 Тоттенхэм
5 тур
12 сентября, суббота 20:30 Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед
Кубок Английской лиги (2009/2010)
1/4 финала
1 декабря, вторник 23:00 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
34 тур
25 апреля, суббота 20:30 Манчестер Юнайтед 5:2 Тоттенхэм
17 тур
13 декабря, суббота 20:30 Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед
Кубок Английской лиги (2008/2009)
Финал,
1 марта, воскресенье 18:00 Манчестер Юнайтед 0:0
(4:1)п		 Тоттенхэм
Англия. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
24 января, суббота 20:15 Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
25 тур
2 февраля, суббота 18:00 Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед
4 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 26 9 3 73:32 +41 87
2. Манчестер Сити 38 24 7 7 83:38 +45 79
3. Арсенал 38 22 9 7 71:36 +35 75
4. Манчестер Юн 38 20 10 8 62:37 +25 70
5. Тоттенхэм 38 19 7 12 58:53 +5 64
6. Ливерпуль 38 18 8 12 52:48 +4 62
7. Саутгемптон 38 18 6 14 54:33 +21 60
8. Суонси 38 16 8 14 46:49 -3 56
9. Сток Сити 38 15 9 14 48:45 +3 54
10. Кристал Пэлас 38 13 9 16 47:51 -4 48
11. Эвертон 38 12 11 15 48:50 -2 47
12. Вест Хэм 38 12 11 15 44:47 -3 47
13. Вест Бромвич 38 11 11 16 38:51 -13 44
14. Лестер 38 11 8 19 46:55 -9 41
15. Ньюкасл 38 10 9 19 40:63 -23 39
16. Сандерленд 38 7 17 14 31:53 -22 38
17. Астон Вилла 38 10 8 20 31:57 -26 38
18. Халл Сити 38 8 11 19 33:51 -18 35
19. Бернли 38 7 12 19 28:53 -25 33
20. КПР 38 8 6 24 42:73 -31 30
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