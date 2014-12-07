Гойас - Шапекоэнсе

|19 тур
|7 сентября, воскресенье
|04:00
|Шапекоэнсе
|0:0
|Гойас
|19 тур
|7 сентября, воскресенье
|04:00
|Шапекоэнсе
|0:0
|Гойас
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Крузейро
|38
|24
|8
|6
|67:38
|+29
|80
|2.
|Сан-Паулу
|38
|20
|10
|8
|59:40
|+19
|70
|3.
|Интернасьонал
|38
|21
|6
|11
|53:41
|+12
|69
|4.
|Коринтианс
|38
|19
|12
|7
|49:31
|+18
|69
|5.
|Атлетико Минейро
|38
|17
|11
|10
|51:38
|+13
|62
|6.
|Флуминенсе
|38
|17
|10
|11
|61:42
|+19
|61
|7.
|Гремио
|38
|17
|10
|11
|36:24
|+12
|61
|8.
|Атлетико Пар
|38
|15
|9
|14
|43:42
|+1
|54
|9.
|Сантос
|38
|15
|8
|15
|42:35
|+7
|53
|10.
|Фламенго
|38
|14
|10
|14
|46:47
|-1
|52
|11.
|Спорт Ресифи
|38
|14
|10
|14
|36:46
|-10
|52
|12.
|Гойас
|38
|13
|8
|17
|38:40
|-2
|47
|13.
|Фигейренсе
|38
|13
|8
|17
|37:47
|-10
|47
|14.
|Коритиба
|38
|12
|11
|15
|42:45
|-3
|47
|15.
|Шапекоэнсе
|38
|11
|10
|17
|39:44
|-5
|43
|16.
|Палмейрас
|38
|11
|7
|20
|34:59
|-25
|40
|17.
|Витория
|38
|10
|8
|20
|37:54
|-17
|38
|18.
|Баия
|38
|9
|10
|19
|31:43
|-12
|37
|19.
|Ботафого
|38
|9
|7
|22
|31:48
|-17
|34
|20.
|Крисиума
|38
|7
|11
|20
|28:56
|-28
|32