Введите ваш ник на сайте

Спорт Ресифи - Сан-Паулу

07.12.2014, Воскресенье, 22:00 мск Ресифи, стадион Адельмар да Коста Карвалью Бразилия. Серия А, 38 тур Спорт Ресифи - Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2014
19 тур
7 сентября, воскресенье 23:00 Сан-Паулу 2:0 Спорт Ресифи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Крузейро 38 24 8 6 67:38 +29 80
2. Сан-Паулу 38 20 10 8 59:40 +19 70
3. Интернасьонал 38 21 6 11 53:41 +12 69
4. Коринтианс 38 19 12 7 49:31 +18 69
5. Атлетико Минейро 38 17 11 10 51:38 +13 62
6. Флуминенсе 38 17 10 11 61:42 +19 61
7. Гремио 38 17 10 11 36:24 +12 61
8. Атлетико Пар 38 15 9 14 43:42 +1 54
9. Сантос 38 15 8 15 42:35 +7 53
10. Фламенго 38 14 10 14 46:47 -1 52
11. Спорт Ресифи 38 14 10 14 36:46 -10 52
12. Гойас 38 13 8 17 38:40 -2 47
13. Фигейренсе 38 13 8 17 37:47 -10 47
14. Коритиба 38 12 11 15 42:45 -3 47
15. Шапекоэнсе 38 11 10 17 39:44 -5 43
16. Палмейрас 38 11 7 20 34:59 -25 40
17. Витория 38 10 8 20 37:54 -17 38
18. Баия 38 9 10 19 31:43 -12 37
19. Ботафого 38 9 7 22 31:48 -17 34
20. Крисиума 38 7 11 20 28:56 -28 32
...
  • Читайте нас: 