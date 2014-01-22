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Зволле - Ян Ван Куйк

22.01.2014, Среда, 23:45 мск Зволле, стадион Ижсселделта Голландия. Кубок, 1/4 финала Зволле - Ян Ван Куйк
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