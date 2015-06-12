Хорватия - Италия

надо чтобы из группы выходило по одной команде на чемпионат мира Тогда будет борьба интерес появится к футболу а то какой то балет
|4 тур
|16 ноября, воскресенье
|22:45
|Италия
|1:1
|Хорватия
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Италия
|10
|7
|3
|0
|16:7
|+9
|24
|2.
|Хорватия *
|10
|6
|3
|1
|20:5
|+15
|20
|3.
|Норвегия
|10
|6
|1
|3
|13:10
|+3
|19
|4.
|Болгария
|10
|3
|2
|5
|9:12
|-3
|11
|5.
|Азербайджан
|10
|1
|3
|6
|7:18
|-11
|6
|6.
|Мальта
|10
|0
|2
|8
|3:16
|-13
|2
надо чтобы из группы выходило по одной команде на чемпионат мира Тогда будет борьба интерес появится к футболу а то какой то балет
araj depi fransia
road to france
вперед во францию
Хорватия классно играет
Разошлись миром... 1:1...
Всё ничья! 1-1
Срна опять недоволен...
Замена вратаря...
Буффон, есть Буффон. Сегодня Италия победит.