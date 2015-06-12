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Судьи
Главный судья:
Мартин Аткинсон (Лидс)
Помощники:
Майкл Малларки (Англия) Стивен Чайлд (Англия)

Хорватия - Италия

12.06.2015, Пятница, 21:45 мск Сплит, стадион Полюд Трансляция: "Россия 2" 21:35 (прямая) Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 6 тур Хорватия - Италия
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа H
4 тур
16 ноября, воскресенье 22:45 Италия 1:1 Хорватия
Чемпионат Европы 2012, группа C
Групповой раунд, 2 тур
14 июня, четверг 20:00 Италия 1:1 Хорватия
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Италия 10 7 3 0 16:7 +9 24
2. Хорватия * 10 6 3 1 20:5 +15 20
3. Норвегия 10 6 1 3 13:10 +3 19
4. Болгария 10 3 2 5 9:12 -3 11
5. Азербайджан 10 1 3 6 7:18 -11 6
6. Мальта 10 0 2 8 3:16 -13 2
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    Рейтинг: +10

    azar 74 13 июня 2015, 18:52

    надо чтобы из группы выходило по одной команде на чемпионат мира Тогда будет борьба интерес появится к футболу а то какой то балет

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    Рейтинг: +15

    david9898 13 июня 2015, 12:17

    araj depi fransia

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    Рейтинг: +15

    david9898 13 июня 2015, 12:16

    road to france

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    Рейтинг: +15

    david9898 13 июня 2015, 12:16

    вперед во францию

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    Рейтинг: +15

    david9898 13 июня 2015, 12:07

    Хорватия классно играет

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    Рейтинг: +157

    Sevastopol-www 12 июня 2015, 23:40

    Разошлись миром... 1:1...

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    Рейтинг: +264

    Planet Georgia 12 июня 2015, 23:40

    Всё ничья! 1-1

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    Рейтинг: +157

    Sevastopol-www 12 июня 2015, 23:09

    Срна опять недоволен...

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    Рейтинг: +157

    Sevastopol-www 12 июня 2015, 22:52

    Замена вратаря...

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    Рейтинг: +730

    Juventus 32 12 июня 2015, 22:39

    Буффон, есть Буффон. Сегодня Италия победит.

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