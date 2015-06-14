Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Роберт Шергенхофер (Форарльберг)

Белоруссия - Испания

14.06.2015, Воскресенье, 21:45 мск Борисов, стадион Борисов-Арена Трансляция: "Спорт 1" 21:35 (прямая) Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 6 тур Белоруссия - Испания
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа C
4 тур
15 ноября, суббота 22:45 Испания 3:0 Белоруссия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа I

11 октября, пятница 23:59 Испания 2:1 Белоруссия

12 октября, пятница 22:00 Белоруссия 0:4 Испания
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Испания 10 9 0 1 23:3 +20 27
2. Словакия 10 7 1 2 17:8 +9 22
3. Украина 10 6 1 3 14:4 +10 19
4. Белоруссия 10 3 2 5 8:14 -6 11
5. Люксембург 10 1 1 8 6:27 -21 4
6. Северная Македония 10 1 1 8 6:18 -12 4
...
  • ...
    Рейтинг: +10

    Faraon56 15 июня 2015, 01:17

    сильно

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +104

    Killofwrath 14 июня 2015, 23:36

    Испания что-то слабо. Пора Дель Боске на пенсию.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +65

    KAVIRUS 14 июня 2015, 23:07

    Беларусь огонь!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +31

    sany14 14 июня 2015, 23:01

    Слава Беларусі, вся Украина верит в вас.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +104

    Killofwrath > sany14 14 июня 2015, 23:27

    Беларусы ток в вас не верят

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +31

    sany14 > Killofwrath 14 июня 2015, 23:37

    Иди замочи выступление своей мега сборной, это же в вашем стиле.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +65

    KAVIRUS > sany14 14 июня 2015, 23:41

    А тебе то что за БелоРусов болеть?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +65

    KAVIRUS 14 июня 2015, 22:36

    [q][/q]Достойная игра Белорусии.Вперёд Белорусь!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +264

    Planet Georgia 14 июня 2015, 22:32

    ГОООООООООООООООООООООООООООООЛЛЛЛ Испания 0-1 !!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10

    kamo161 14 июня 2015, 22:18

    6 тысяч на Испанию поставил! даваааайте родные

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +354

    REDAT 14 июня 2015, 21:57

    Удачи "Беларусь"!!!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +264

    Planet Georgia 14 июня 2015, 21:46

    Вперёд Испания!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 