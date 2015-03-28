Нидерланды - Турция

|
|15 октября, вторник
|22:00
|Турция
|0:2
|Нидерланды
|
|7 сентября, пятница
|22:30
|Нидерланды
|2:0
|Турция
|
|15 октября, вторник
|22:00
|Турция
|0:2
|Нидерланды
|
|7 сентября, пятница
|22:30
|Нидерланды
|2:0
|Турция
|
|17 ноября, среда
|22:30
|Нидерланды
|1:0
|Турция
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Чехия
|10
|7
|1
|2
|19:14
|+5
|22
|2.
|Исландия
|10
|6
|2
|2
|17:6
|+11
|20
|3.
|Турция
|10
|5
|3
|2
|14:9
|+5
|18
|4.
|Нидерланды
|10
|4
|1
|5
|17:14
|+3
|13
|5.
|Казахстан
|10
|1
|2
|7
|7:18
|-11
|5
|6.
|Латвия
|10
|0
|5
|5
|6:19
|-13
|5
|* - Сербия: снято 3
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Хорватия: снято 1
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