Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Феликc Брих (Мюнхен)

Нидерланды - Турция

28.03.2015, Суббота, 22:45 мск Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена Трансляция: "Россия 2" 22:35 (прямая) Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 5 тур Нидерланды - Турция
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа D

15 октября, вторник 22:00 Турция 0:2 Нидерланды

7 сентября, пятница 22:30 Нидерланды 2:0 Турция
Товарищеские матчи. Сборные 2010

17 ноября, среда 22:30 Нидерланды 1:0 Турция
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чехия 10 7 1 2 19:14 +5 22
2. Исландия 10 6 2 2 17:6 +11 20
3. Турция 10 5 3 2 14:9 +5 18
4. Нидерланды 10 4 1 5 17:14 +3 13
5. Казахстан 10 1 2 7 7:18 -11 5
6. Латвия 10 0 5 5 6:19 -13 5
* - Сербия: снято 3
(подробнее)
Хорватия: снято 1
(подробнее)
...
  • Читайте нас: 