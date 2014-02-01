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Спартак - Урал

01.02.2014, Суббота, 18:30 мск Товарищеские матчи Спартак - Урал
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
2 тур
21 июля, воскресенье 16:00 Урал 0:2 Спартак
Чемпионат России 1996
29 тур
28 сентября, суббота 00:00 Спартак 3:0 Урал
12 тур
15 мая, среда 00:00 Урал 0:2 Спартак
Чемпионат России 1995
22 тур
26 августа, суббота 00:00 Урал 0:0 Спартак
1 тур
1 апреля, суббота 00:00 Спартак 5:1 Урал
Чемпионат России 1994
18 тур
3 августа, среда 00:00 Урал 2:6 Спартак
11 тур
10 мая, вторник 00:00 Спартак 4:0 Урал
Чемпионат России 1993
21 тур
21 июля, среда 00:00 Спартак 2:0 Урал
5 тур
17 июля, суббота 00:00 Урал 2:8 Спартак
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