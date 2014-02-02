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Украина (мол) - Россия (мол.)

02.02.2014, Воскресенье, 19:00 мск Санкт-Петербург, стадион СКК "Петербургский" Кубок Содружества, Финал Украина (мол) - Россия (мол.)
Кубок Содружества 2013
Финал
27 января, воскресенье 19:00 Россия (мол.) 4:2 Украина (мол)
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